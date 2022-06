‘NARAVNO DA TE UTAKMICA PROTIV SRBIJE PONESE’ Hrvatska ide u napad na medalju, izbornik otkrio glavni dio plana

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Nakon odlične predstave i pobjede nad Srbijom u četvrtfinalu, hrvatski vaterpolisti okrenuli su se polufinalnoj utakmici Svjetskog prvenstva u Mađarskoj. Suparnik u borbi za finale bit će Španjolska, igrat će se sutra u 19:30 sati, a dan nakon pobjede nad velikim rivalima, izbornik Ivica Tucak je u prvi plan stavio zadatak da se što prije slegnu posebne emocije koje je donio prolazak dalje u ogledu sa Srbijom.

Ritam igranja je takav da za to neće biti puno vremena. Izbornik se sa svojom momčadi okrenuo pripremi za polufinale, ističući da je potrebno potpuno se usmjeriti na utakmicu protiv Španjolske i priliku da Hrvatska osigura novo odličje sa SP-a.

Mladi igrači posebno emotivni

Kako donosi Sportnet, Ivica Tucak kazao je da su ogled sa Srbijom posebno emotivno doživjeli mladi članovi hrvatske reprezentacije. Podsjetimo, nakon oproštaja nekoliko iskusnih aduta poslije lanjskog nastupa na Olimpijskim igrama u Tokiju, mladih ne nedostaje, a s time dolazi i zamka koju donosi višak emocija.

‘Naravno da te ponese, bila je to utakmica četvrtfinala protiv Srbije, naravno da to nosi nešto posebno. Moramo se smiriti, to sam rekao i jučer u autobusu i jutros ponovio. Igračima sam rekao i da se ne bave čitanjem medija. Glava mora biti potpuno unutra, ja to ništa ne čitam i volio bih da me poslušaju i maknu se od toga’, istaknuo je Tucak kakav pristup traži.

Hoće li Španjolska – iznenaditi?

Gledajući prema polufinalnoj utakmici protiv Španjolske, izbornik je najavio mogućnost da protivnici prirede iznenađenje posebnim obrambenim pristupom, igrajući tzv. M zonu, koju Tucak pamti iz međusobne utakmice odigrane 2019. na Svjetskom prvenstvu u Gwangjuu.

‘Teško je pogađati kakvu će vrstu obrane igrati. U zadnje dvije utakmice nisu to toliko koristili, ali su nas 2019. godine u Gwangjuu baš ozbiljno zaskočili tom M zonom i naravno da ćemo se pripremiti i za to’, rekao je hrvatski izbornik.

U tom susretu, također u polufinalu, Španjolci su svladali Hrvatsku sa 6:5, a novi ogled donosi priliku za uzvrat.