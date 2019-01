NAPRAVIO ČUDO NA SLJEMENU I ONDA IZNENADIO: Evo što je Istok Rodeš izjavio nakon velikog rezultata

Bio je to zaista predivan dan za hrvatsko skijanje. Čak su trojica Hrvata završila među najboljih 30 na sljemenskoj utrci Svjetskog kupa, a Istok Rodeš osvojio je visoko sedmo mjesto! Njegovi sunarodnjaci također su bili sjajni, Vidović je bio 15., a Elias Kolega 20.

Nakon utrke Rodeš je dao zaista sjajnu izjavu kojom je dokazao da uistinu velik sportaš s vrlo svijetlom budućnosti.

”Nakon prve utrke rekao sam da ću u drugoj dati sve od sebe, otići na sve ili ništa pa što bude. Nekad to upali, nekad ne, tako je to u našem sportu. Danas je to bilo tako-tako. Dao sam pun gas, a tako idem i svaki put. Ova ekipa hrvatskih skijaša može jako puno i uvjeren sam da ćete nas gledati narednih desetak godina. Ovo što se danas dogodilo znači puno za hrvatsko skijanje jer svi Hrvati koji su danas nastupili na Sljemenu, pokazali su da su među najboljih 30 u Svjetskom kupu. Nisam siguran da ljudi uopće mogu pojmiti koliko je to velika stvar. Nakon ove utrke sigurno ću imati bolje uvjete, niže startne brojeve, ali to ne mijenja puno na stvari. Rekao sam i nakon Madonne da čim utrka završi, idemo dalje. Tako je bilo i danas i sad jedino o čemu razmišljam je utrka u Adelbodenu. Tamo ću možda skijati i veleslalom. Nikad se ne zna”, izjavo je Rodeš nakon vrhunke utrke.