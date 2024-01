Napokon dobre vijesti za fanove Michaela Schumachera

Autor: Dnevno GIŠ

Svako malo izađu neke nove vijesti o stanju po mnogima najboljeg vozača Formule 1 Michaela Schumachera, no često to su samo glasine ili informacije iz druge ili treće ruke, no pravo stanje velikog Nijemca i dalje je obavijeno velom tajne.

Jeda od najpouzdanijih izvora je uvijek Jean Todt, ali on nikada nije eksplicitno izgovorio kakvo je stanje njegovog prijatelja Schumachera, za koje se smatra da je nepromijenjeno od strašne nesreće na skijanju 2013. godine.

Ipak neku pozitivnu informaciju prenio je njegov nekadašnji momčadski kolega iz Benettona Johnny Herbert, koji je dao intervju za BettingSites.co.uk i u njemu otkrio neke novosti što se tiče slavnog Nijemca.

#F1 Johnny Herbert ha parlato dell’ex compagno di squadra Michael Schumacher, tra considerazioni sulle attuali condizioni di salute e ricordi spensierati del passato https://t.co/SIMntEEaZuhttps://t.co/SIMntEEaZu — motorbox.com (@motorboxcom) January 9, 2024

Iz druge ruke









“Čujem vijesti samo iz druge ruke. Čuo sam, od osoba iz F1, da zaista sjedi za stolom tijekom večere, ali to ne mogu garantirati. Mogu čitati samo između redova. Nismo mnogo čuli od njegove obitelji i to je razumljivo.

To je oduvijek bio dio Michaelovog i obiteljskog načina da sve drže vrlo privatno, vrlo tajno”, izjavio je Herbert, što je za sada jedina informacija o mogužem napretku u liječenju Schumachera.

Podsjetimo, Michael je pao na skijanju prije nešto više od deset godina i pritom udario glavom o stijenu te je bio stavljen u umjetnu komu, da bi potom krenuo put rehabilitacije, pod budnim okom njegove supruge Corrine.