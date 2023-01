NAPIO SE PA IZAZVAO KAOS: Policija ganjala sportaša, natjerao čovjeka da puca, a onda nova drama…

‘Ako piješ, ne vozi’, glasio je slogan akcije koja je svojedobno bila vrlo popularna u Hrvatskoj, a da se toga držao dok je vozio u svojoj zemlji, jedan sportaš prošao bi puno bolje u posljednjem danu godine od koje smo se oprostili.

Prije ulaska u 2023., na sportskoj sceni u SAD-u, a potom i drugdje, odjeknulo je da je pod utjecajem alkohola na cesti divljao 27-godišnji Cameron Batson, član Atlanta Falconsa u NFL-u, u najjačoj svjetskoj ligi američkog nogometa. Batson u Falconsima nije u prvom planu, nalazi se u momčadi za trening, koja bi se u europskim terminima mogla opisati kao druga momčad kluba u NFL-u, a sada mu prijeti još dublji pad.

Batson je jurio cestom u velikoj brzini, a nakon što ga je presrela i uspjela zaustaviti policijska jedinica u Atlanti, pravi kaos je tek slijedio. Igrač se s policajcima prvo sukobio, kako govore izvještaji. Opirao se privođenju, a u znak upozorenja, jedan policajac je zbog njega morao pucati u zrak.

Nakon što se otrgnuo policajcima, Batson je prvo pokušao pobjeći automobilom, a nakon što se autom zabio negdje po putu, bježao je i pješice. Policajci su ga potom pronašli nakon što se skrivao.

Sportaš koji je izazvao kaos i jedan policajac su nakon svega primljeni u bolnicu zbog ozljeda.

Atlanta Falcons wide receiver Cameron Batson was arrested by Atlanta police early Saturday morning and faces multiple charges after allegedly being involved in an altercation with an officer and fleeing the scene.

Batsona čeka suočavanje s nekoliko točki optužnice zbog svega što je napravio, prvo u vožnji u velikoj brzini i pod utjecajem alkohola, a zatim i zbog ponašanja nakon što je zaustavila policija.

Javio se i njegov klub. Atlanta Falconsi su u priopćenju izrazili da još sagledavaju sve aspekte ove priče. “Znamo da se tijekom noći dogodio incident u kojem je sudjelovao Cameron Batson, a trenutno prikupljamo informacije koje imaju organi reda. Ovakve stvari shvaćamo ozbiljno i za sada nemamo dodatnih komentara”, istaknuo je klub.

#Falcons WR Cameron Batson was arrested for 'attacking police during DUI stop'

Batson fought an arresting officer following a stop, the officer then fired his gun. Batson got back in his truck to drive away, crashing near Northside Drive.









