NAPETO NA MLADOSTI Mrtva utrka starih rivala

Autor: Daniel Radman

Nakon dva kola vaterpolisti Mladosti i Jadrana vode mrtvu utrku za prvo mjesto u Skupini A polufinala Kupa Hrvatske.

‘Jadranaši’ su u prvoj utakmici večeri svladali Medveščak s 22-11. Bio je to dinamičan susret koji su ‘Medvjedi’ odlično otvorili i poveli s 2-0 no tada je uslijedio žestok odgovor Splićana. Do kraja prve četvrtine uspjeli su zabiti 7 golova u nizu i već na startu riješiti pitanje pobjednika.

Premda se u jednom trenutku činilo da će se Medveščak raspasti, Zagrepčani su uspjeli privesti utakmicu na koliko toliko časnih -11.

Potpuno jednosmjerna bila je i utakmica Mladosti i Mornara. Mladost je od prve minute zagospodarila bazenom i ostvarila rutinsku pobjedu od 21-4.

Nakon dva kola oba kluba imaju po četiri boda i na putu su da kao dva prvoplasirana prođu na Final Four, a pitanje pobjednika skupine po svemu sudeći riješit će u međusobnom dvoboju u četvrtom kolu koja je na rasporedu sutra u 19 sati.