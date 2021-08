NAJLJEPŠA PRIČA IZ TOKIJA! Veliki uspjeh države od 34 tisuće ljudi, došli s pet natjecatelja i imaju tri medalje!

Jedna od najmanjih zemalja na svijetu, San Marino, državica u kojoj živi oko 34 tisuće stanovnika piše povijest na Olimpijskim igrama u Tokiju.

San Marino osvojio je svoju treću medalju na Olimpijskim igrama, a broncu je uzeo Myles Nazem Amine u hrvanju slobodnim stilom do 86 kilograma! Da stvar bude bolja, San Marino je na Igre poslao svega pet natjecatelja!

Veliki uspjeh za tako malu zemlju!

Prije njega medalje su im donijeli Alesandra Perilli, koja je u pojedinačnoj konkurenciji osvojila također treće mjesto te Perilli i Gian Marco Berti koji su medalju osvojili kao par.

🇸🇲🇸🇲🇸🇲 SAN MARINO WITH ANOTHER MEDAL! 🇸🇲🇸🇲🇸🇲

It’s #bronze for Myles Nazem Amine of #SMR in the men’s freestyle 86kg wrestling – the first ever male individual Olympic medal for San Marino! #StrongerTogether | @Tokyo2020 | @Wrestling pic.twitter.com/0dpnQHKkts

— Olympics (@Olympics) August 5, 2021