Najljepša odbojkašica odbila nemoralnu ponudu zvijezde, a sada sve pokazala

Sportašice koje mnogi smatraju najatraktivnijima sigurno su odbojkašice, a među njima najljepša je Key Alves, koja već godinama nosi titulu najzgodnije odbojkašice na svijetu.

Key uz odbojkašku karijeru paralelno razvija i onu na društvenim mrežama za odrasle, no sada je otišla korak dalje te je postala Playboyeva zečica, što ju je po njenom priznanju učinilo jako ponosnom.

“Ovo je oduvijek bio moj san. Radila sam naporno i ispunila cilj. Imam jaku radnu naviku i osjećam da će 2024. godina biti moja”, poručila je lijepa odbojkašica.

Nemoralna ponuda

Key Alves u žižu pozornosti došla je kada je odbila nemoralnu ponudu brazilske superzvijezde Neymara, koji je njoj i njenoj sestri Keyt ponudio ogroman novac kako bi provele noć s njim.

One su javno odlučile raskrinkati veliku nogometnu zvijezdu i poručile su mu da negdje drugo potraži lake djevojke jer to one nisu.









“Znate li što je pitao? Tražio je da obje spavamo s njim! Očigledno je nešto pogrešno shvatio jer nema govora da bismo nešto tako napravile”, izjavila nedavno Key Alves.