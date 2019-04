NAJJAČI KAD JE NAJPOTREBNIJE: Maestralnom igrom u završnici Barakude nadvisile Španjolsku i vizirale Svjetsku ligu!

Autor: s bazena uz Savu - Patrik Mršnik

Netko tko utakmicu nije gledao, mogao bi je staviti u mapu onih laganijih za hrvatske vaterpoliste. Pročitat će rezultat i vidjeti da je završilo 12:9. Ali, bilo je sve samo ne lagano. Do ulaska u zadnje tri minute i potpuno izjednačeno. Rezultatski, omjerom snaga, kako god želite. Ali, nije se, nažalost po Španjolce igralo 29, nego 32 minute. A u te preostale tri, primili su tri pogotka.

Vaterpolski znalci, ali i svi oni koji se takvima osjećaju, reći će da se pobjednik jedne utakmice vrlo često dade prepoznati po prvom plivanju za loptu. E sada će ti isti pogriješiti, ako iza te tvrdnje već budu stali. Iako je naš brzi plivač Anđelo Šetka uzeo prvu loptu, samo 28 sekundi bilo je potrebno Felipeu Perroneu da zabije za španjolsko vodstvo. Perronea vjerojatno znate, to je onaj što je još riječkom Primorju 2014. u polufinalu Lige prvaka u Barceloni oteo snove o europskoj tituli, a onda je istu osvojio i dvije godine kasnije pod kapicom dubrovačkog Juga.

Ali, nije samo Perrone krivac za (opet, kao i jučer) lošu prvu četvrtinu hrvatskih vaterpolista. Sredinom iste, Bustos ponovo utišava bazen Mladosti, a na semaforu stoji – 0:2. Šok, isti onakav kakvog su u petak doživjeli Srbi.

Srećom, nije trajao dugo. Loren Fatović je probudio bazen i njegovo bliže susjedstvo sjajnim zgoditkom u suprotan Pinedov kut. Istina, trebalo je domaćinima LEN Europa Cupa cijelih pet minuta i one tri sekunde da zabiju, ali kad su se pokrenuli, počeli su igrati onako kako znaju. Lončar s netipične pozicije “srednjaka” gađa od grede za 2:2 pa se sve još brže od početne veresije pretvorilo u igru pod zaštitnim znakom izabranika Ivice Tucka.

Toliko prepoznatljivu da su svi prisutni, bili oni Hrvati ili Španjolci znali da će na ulasku u posljednju minutu prve dionice španjolski Hrvat Xavi Garcia razornim šutem “probušiti” Pineda s njegove pozicije desnog vanjskog. Znao je to i Pinedo, ali nije mogao spriječiti totalni preokret. Španjolci su dakle, vodili još samo jednom, i to kod 2:3, a onda su Xavi i kapetan Andro Bušlje znali poentirati i na taj način kao rukom prebrisati “packe” iz prvih par minuta.

Ipak, borba je trajala. Nećemo baš reći bespoštedna, više je to sve ličilo na kakvu “klackalicu”. Mislili smo doduše da će scenarij u njegovu nastavku biti vrlo sličan utakmici protiv Grka u petak. S jednom razlikom, tom što će Španjolci prije posustati. Prevarili smo se. Marko Bijač obranio je dvije-tri “mrtve” šanse Španjolaca za poravnanje. Dugo nije bilo pogotka, jer branio je svoje i Pinedo uz pomoć vrlo pokretljive mu obrane koja je gotovo svaki hrvatski napad “iscijedila” do kraja vremena. Nije mogla napraviti isto prilikom šuta Ante Vukičevića, strijelca u 14. minuti dvoboja za hrvatskih 5:3.

Osjetio se tada duh olakšanja, ali ni on nije bio dugoga vijeka. Dvaput će superopasni Munarriz nadmudriti čuvara mreže talijanskog Pro Recca do poluvremena. Jednom i posebno efektno, s istekom napada. Pet za jedne, pet za druge, pet minuta odmora, a onda i nastavak. Ili početak šahovske partije u kojoj će i bijeli i plavi dati baš sve što imaju za prolazak u nedjeljno finale.

Borba se pretvorila u bitku za prevlast na bojnom bolju. I jedni i drugi znali su kako je to voditi pa i ispustiti dva pogotka prednosti, Ipak, Hrvatska je imala “korak ispred”, preko Vukičevića, Bušlje i Lončara. Znala je prednost, makar i onu minimalnu održavati unatoč španjolskim povratcima kroz golove Barrosa i Perronea. Poravnato je bilo na pet, na šest pa i na sedam, osam… Gol za gol, baš prava klackalica, miks raznih osjećaja.

S tih 8:8 krenulo se u posljednju četvrtinu. Proći će njena prva minuta do pogotka Mare Jokovića, ali zabit će odmah potom i Granados. Bit će i napada iz kojih će sastav izbornika Chusa Martina moći povesti, no u festivalu vratarskih obrana opet neko vrijeme nakon po devet kapitulacija sa svake strane, golova neće biti.

A onda, te zadnje tri minute. Najprije – opet Joković! I to kako, topovski, gromovito – od grede unutra. Za 10:9, uoči parcijale odluke. Bio je to jedan od onih golova za koje mislimo da bi ih mogli zabiti samo hrvatski ljevoruki igrači. Dali Joković, dali Xavi, svejedno je. Sve će biti riješeno Fatovićevim golom iz peterca kojeg je i sam iznudio isplivanom kontrom. Da bude sve čisto, Fatović će na 80 sekundi do kraja staviti još jednoga, za kraj, konačnih 12:9 i feštu na Savi. Opet je postao igrač utakmice, ma prava igračina!

LEN Europa Cup – poluzavršnica

HRVATSKA – ŠPANJOLSKA 12:9 (4:3, 1:2, 3:3, 4:1)

Bazen uz Savu. Gledatelja 1.000

Suci: Sebastien Dervieux (Francuska) i Siniša Matijašević (Crna Gora)

HRVATSKA: Bijač (13 obrana), Macan, Fatović 3 (1), Lončar 2, Joković 2, Bašić, Vukičević 2, Bušlje 2, Miloš, Vrlić, Šetka, Xavi Garcia 1, Marcelić

ŠPANJOLSKA: Pinedo (11 obrana), Munarriz 2, Granados 1, Del Toro 1, Barroso 2, Sanahuja, Cabanas, Fernandez, Tahull, Perrone 2, Mallarach, Bustos 1, Lorrio

Igrač više: Hrvatska 11 (5), Španjolska 9 (6)

Peterci: Hrvatska 1 (1), Španjolska 0 (0)

Tri isključenja: Cabanas (20′), Macan (30′)

Uzbudljivo i prvo polufinale

Bilo je i u ostalim trima subotnjim utakmicama što za pogledati. Napose, ogled prvog polufinala zagrebačkog turnira u kojem je Mađarska bukirala prvo mjesto u završnici. To je značilo da će se za treće mjesto u Zagrebu boriti Talijani i Španjolci. Samo će pobjednik tog nedjeljnog sraza koji počinje u 18.30 sati izboriti nadmetanje na završnici Svjetske lige u Beogradu. Ponovit ćemo, Svjetska liga ove sezone ima poseban značaj, budući da će pobjednik postati prva momčad koja će izboriti nastup na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Iako su “Azzurri” čak četiri puta imali po dva pogotka prednosti, zadnji puta kod 8:6, naši su sjeverni susjedi uz veliku pomoć povratnika u njihov sastav, nekadašnjeg igrača riječkog Primorja EB, Denesa Varge, dobili utakmicu. Imali su Mađari i 11:9 uz napad na tri minute do kraja, no onda je još jedan bivši “primorjaš” Echenique iskoristio igrača više. Nedugo zatim, Figlioli je poravnao na “jedanaest oba”, a onda se dogodio potez utakmice. Na 58 sekundi do kraja, Manhercz je u stilu našeg Sandra Sukna predriblao Bodegasa “piruetom” i od grede pogodio za 12:11. Talijani su imali gotovo cijelu minutu za izjednačiti, no nisu uspjeli izboriti raspucavanje u petercima.

Inače, program je ove subote opet počeo u 15 sati utakmicama za plasman od 5. do 8. mjesta. Crna Gora je sa 15:9 nadigrala Rusiju, a Srbija je “uzela” Grčku 14:10. To znači da će Srbi i Crnogorci međusobno odlučivati o petom mjestu, dok će u rano nedjeljno poslijepodne za sedmu poziciju zaigrati Rusi i Grci.

Semafor

1. dan (petak) – četvrtfinale

Mađarska – Crna Gora 11:7

Španjolska – Srbija 13:12

Italija – Rusija 11:9

Hrvatska – Grčka 13:11

2. dan (subota)

susreti za plasman: Crna Gora – Rusija 15:9

susreti za plasman: Srbija – Grčka 14:10

polufinale: Mađarska – Italija 12:11

polufinale: Hrvatska – Španjolska 12:9

3. dan (nedjelja)

susret za 7. mjesto: Rusija – Grčka (15.00)

susret za 5. mjesto: Srbija – Crna Gora (16.45)

susret za 3. mjesto: Italija – Španjolska (18.30)

finale: Hrvatska – Mađarska (20.15)