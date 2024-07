Mračna i teška sudbina poznatog Varaždinca: Preživio logor, a u Srbiji misterij i tragedija

Hrvatska je kroz godine imala puno sjajnih olimpijaca na sportskim borilištima, a priče nekih asova su kroz godine bile posebne, ponekad i jako bolne, zbog stvari koje su se događale daleko od terena na kojima se bori za pobjedu. Jedna takva priča povezuje se s Arturom Takačem, legendom iz Varaždina, koji se u sportskim vodama zaljubio u atletiku, a kasnije je postao poznat kao veliki sportski dužnosnik.

Bio je jedan od najvećih i najpoznatijih, ali i najsposobnijih sportskih djelatnika na svjetskoj sportskoj sceni, rijetki su u povijesti postali veći. Bio je naš Varaždinac. Artur Takač rođen je u Varaždinu 9. lipnja 1918. godine. Na sportskom terenu, bio je proslavljeni atletski reprezentativac, a kasnije je postao važan član Međunarodnog olimpijskog odbora. Prisjećamo ga se u našoj priči o olimpijskim velikanima, uoči dolazećih OI u Parizu.

Puno toga prošao je u sportu, ali i izvan terena. Još kao mladić, 23-godišnjak, po izbijanju travanjskog rata 1941. bio je smješten u logoru u Italiji. Nakon kapitulacije Italije 1943., pobjegao je u Švicarsku, a ondje je kao ratni zarobljenik bio smješten u utvrdu pokraj Lausanne. Ondje je bio natjecatelj i trener atletskog kluba. S ostalim ratnim zarobljenicima Takač je osnovao i igrao za Jugoslavenski nogometni klub.

Tragičan kraj

U to vrijeme, Olimpijski institut u Lausannei organizirao je tečajeve za sportske instruktore u logorima za izbjegle ratne zarobljenike, a jednom od tečajeva priključio se i Artur Takač. Bio je zapažen i kao pedagog, pa je prihvaćen kao nastavnik i suradnik Međunarodnog ureda za sportsku pedagogiju i Olimpijskog instituta u Lausannei.

Nakon što je prošao životnu dramu usred rata, počela je velika dužnosnička karijera poznatog Varaždinca, a kraj životnog puta ispao je mračan i težak, zbog tragedije koja se dogodila rano u 2004. godini u Srbiji. Bio je tada na skijanju na Kopaoniku, a slijedio je misterij koji je vodio do tužnog otkrića.

Artur Takač nestao je za vrijeme skijanja, a tijelo mu je bilo pronađeno 17 mjeseci kasnije, u lipnju 2005., u blizini sela Gumnište. Identificiran je nakon što su pronađeni dokumenti u džepu odjeće. Tijelo velikog sportskog dužnosnika je do tada već bilo raspadnuto, bio je neprepoznatljiv.









Počeci u atletici

Artura Takača je sportu i atletici privukao varaždinski sportski djelatnik Dragan Grims. Bilo je to 1934. godine. Sa 16 godina igrao je nogomet u Hrvatskom športskom klubu Slavija iz Varaždina. Bio je omladinski prvak i jugoslavenski rekorder u atletici na 800 i 1500 metara.

Takač je sudjelovao kao član atletske reprezentacije Jugoslavije u nadmetanju sa sveučilišnom reprezentacijom Velike Britanije. Te godine osvojio je omladinsko Tenisko prvenstvo Jugoslavije u igri parova. Potom, 1937. godine Artur Takač u Varaždinu zajedno s proslavljenim nogometnim vratarom i reprezentativcem Dragutinom Fridrichom osnovao klub za hokej na ledu u kojemu igra braniča i koji je 1940. godine osvojio naslov prvaka Hrvatske.

Nadalje, 1940. Takač dolazi u zagrebački HAŠK u kojemu je bio jedan od aktera tadašnjih uspjeha. U ratnom vihoru preživio je logor i status ratnog zarobljenika, a slijedila je epizoda u Lausannei koja ga je vratila na noge i usmjerila njegovu karijeru velikog sportskog dužnosnika.









Na današnji dan 2004. – Nestao je Artur Takač, atletičar, sportski radnik član Olimpijskog komiteta Srbije i Crne Gore. pic.twitter.com/kBm8c6oWf0 — RobertRobi (@Robertdreco) January 28, 2024

Organizirao posebne igre

Njegov talent i entuzijazam bili su zapaženi od dr. Francisa Messera, direktora Olimpijskog instituta u Lausannei, koji ga je izabrao za svog pomoćnika. Tijekom 1944. godine Takač, Messer i drugi organizirali su mini olimpijske igre u kampu za zarobljenike porijeklom iz Jugoslavije, Amerike, Engleske, Grčke, Italije, Francuske i drugih zemalja.

Na proslavi 50. godišnjice osnivanja Olimpijskih igara moderne ere koja je održana od 16. do 20. lipnja 1944. godine održan je Kongres sportske pedagogije i psihologije na kojemu je Takač podnio referat pod naslovom Pedagogija u atletskom treningu. Na atletskom natjecanju koje je organizirano tom prigodom Takač pobjeđuje u utrkama na 400 i 1500 metara. Krajem kolovoza 1944, godine pobjegao je iz Švicarske u Francusku i pridružio se borcima pokreta otpora, a zatim se preko talijanskog Barija prebacio na Vis te ulazi u sastav jedinica Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije.

Poslije završetka Drugog svjetskog rata, Takač organizira sportski život u Jugoslavenskoj armiji, sudjelovao je 1945, godine pri formiranju Fiskulturnog društva Partizan u Beogradu. Artur Takač je od 1946. do 1948. godine bio zapovjednik Škole za fizičku kulturu Jugoslavenske armije. U razdoblju od 1946. do 1969. godine bio je glavni tajnik te potpredsjednik i predsjednik Atletskog kluba Partizan. istovremeno je od 1946. do 1960. godine bio glavni tajnik Atletskog saveza Jugoslavije, a do 1969. godine i potpredsjednik.

Vodio je reprezentaciju

Nakon rata 1948. godine Artur Takač je voditelj i savezni kapetan atletske reprezentacije Jugoslavije na Olimpijskim igrama u Londonu. Atletičar Ivan Gubijan je na tim Igrama osvojio srebrnu medalju u bacanju kladiva. Važno je istaknuti i to da je naš legendarni maratonac i olimpijac Franjo Mihalić rado isticao Artura Takača kao najzaslužnijeg za njegovu veliku atletsku karijeru.

Nakon uspjeha s kandidiranjem Beograda za Europsko prvenstvo u atletici 1962. godine, Artur Takač postao je član Vijeća Međunarodne atletske federacije. Pa je 1964. godine postao tehnički direktor Međunarodnog olimpijskog odbora i član Organizacijskog odbora Olimpijskih igara u Meksiku 1968. godine. Bio je tehnički delegat i na Olimpijskim igre 1972. u Münchenu i 1976. u Montrealu.

Vodio je organizaciju Mediteranih igara 1979. u Splitu, a potom Zimskih olimpijskih igara 1984. u Sarajevu. Više godina bio je osobni savjetnik predsjednika MOO-a Juana Antonija Samarancha, čelnika svjetske olimpijske organizacije u vremenu ulaska Hrvatske u olimpijsku obitelj. Naposljetku 1998. Takač je objavio svoje memoare u knjizi “60 olimpijskih godina”, prisjećajući se svojeg puta na svjetskoj sportskoj sceni, na kojoj je postao prava veličina prije tragičnog kraja u Srbiji.