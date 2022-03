‘MOŽE LI SE PASTI NIŽE OD OVOG?’ Ruska legenda šokirala slikom i riječima

Nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, među ruskim sportašima odjeknule su poruke mira, kakve su, primjerice, imale teniske zvijezde Danil Medvedev i Andrej Rubljov, a među ostalima, sa sličnim riječima da želi mir javio se i slavni hokejaš Aleksandar Ovečkin. No, ima i velikih ruskih zvijezda s drugačijom porukom, a među njima, puno osuda izazvala je legendarna gimnastičarka Svetlana Horkina.

Danas 43-godišnjakinja, Horkina iz sportske karijere pamti sveukupno devet osvojenih zlata sa svjetskih prvenstava i dva zlatna olimpijska odličja osvojena 1996. u Atlanti i četiri godine kasnije u Sydneyju. Nakon karijere, počela se baviti politikom i postala je bliska ruskoj vojsci, a u tim vodama bliska je Vladimiru Putinu.

Odana čovjeku koji je pokrenuo invaziju na susjednu zemlju, Horkina je u svojim pričama na Instagramu objavila fotografiju koja poziva na rat i oružje, s porukom koja je šokirala mnoge koji su to vidjeli.

‘Baš kada pomislite da se ne može pasti niže, onda se dogodi Horkina’, bile su riječi u jednom komentaru na Twitteru, s približavanjem što je to bivša olimpijska prvakinja napisala. ‘Podržite naše vojnike’ i ‘ruska vojska ponovno oslobađa Europu od fašizma’, bile su riječi 43-godišnje Ruskinje koje su izazvale puno osuda.

