Mostar radi veliki projekt u čast svojoj svjetskoj rekorderki, a neki su sumnjali u političare

Plivačka senzacija iz susjedne nam Bosne i Hercegovine Lana Pudar niže uspjehe na Svjetskom juniorskom prvenstvu u plivanju, na kojem je osvojila zlatnu medalju na 200 metara leptirovim stilom i postavila novi svjetski rekord.

Kćer proslavljenog vratara Hajduka Ivana Pudara, za velika natjecanja priprema se van svojeg rodnog Mostara, ali to će se uskoro promijeniti i ‘mostarska sirna’ će za manje od dvije godine moći trenirati u Mostaru.

Naime, gradonačelnik Mostara Mario Kordić i direktor građevinske tvrtke Hering iz Širokog Brijega Ladislav Bevanda, potpisali su ugovor o izgradnji olimpijskog bazena u Mostaru.

🇧🇦 Lana Pudar is a new World Junior Champion in a Championships Record in the 200m Butterfly!#WorldJuniors #swimming pic.twitter.com/IwfMeBEVa8

— World Aquatics (@WorldAquatics) September 5, 2023