MOĆNE BARAKUDE RAZVESELILE SPLIĆANE! Svjetski prvaci najavili pohod na novo zlato pobjedom protiv Njemačke

Bruse hrvatski vaterpolisti formu uoči odlaska na Svjetsko prvenstvo u Južnu Koreju. Barakude tamo brane zlato, a temelji se udaraju u Dalmaciji. Šibenik je baza priprema ovoga tjedna, sve do četvrtka boravit će u Krešimirovom gradu aktualni prvaci svijeta. Tu su bazu samo danas zamijenili Splitom, gdje su pod otvorenim nebom na Zvončacu uvjerljivo pobijedili Nijemce (22:10) u posljednjoj provjeri pred odlazak u Gwangju.

Zašto baš Nijemci, momčad koja nije nastupala na nedavnom završnom turniru Svjetske lige u Beogradu? Zato jer izabranicima Ivice Tucka, kako je to i on sam govorio, za vrijeme ove faze priprema treba baš jedan takav – fizički jak suparnik koji će pokazati gdje su hrvatski vaterpolisti sa snagom i onim dijelom priprema koji nije vezan uz taktiku. Još uvijek su “teški”, to se vidjelo i večeras u prvoj četvrtini, a iako tek sada kreće rad na finesama, već sad podosta toga izgleda jako dobro posloženo…

Do prvog, baš kao i do drugog pogotka Hrvatska je dolazila iz zaostatka. Xavi Garcia je u 3. minuti svojom bombom iz lijeve ruke anulirao iskusnika Marka Stamma, a onda je i Lovre Miloš poravnao na 2:2 nakon gola van der Boscha, jednog od rijetkih u njemačkom sastavu koji ne igraju u Hannoveru ili berlinskom Spandau 04, klubovima koji se nadmeću u Ligi prvaka.

Početni egal vrlo je brzo prevagnuo na stranu domaćih. Do isteka šeste minute već su Barakude pojačale tempo i potpuno preokrenule tijek događanja. Prvo Benić nakon jedne od najljepših naših akcija, a onda i Joković te Buljubašić, obojica novi članovi grčkog Olympiacosa. Onaj koji je otvorio “račun” u Splitu, taj ga je što se tiče prve četvrtine i zatvorio – Marko Stamm zabio je za 5:3.

Rezultatska slika, odnosno pitanje pobjednika bili su “u zelenom” što se Hrvatske tiče. Baš kao i igrač više koji je u većem dijelu susreta sjajno funkcionirao. Pljuštali su i golovi u pravilnim intervalima pa se prednost dva-tri gola nije topila do poluvremena. Čak štoviše, u jednom je trenutku i narasla na 9:5, konkretno – u 14. minuti prvim pogotkom Lorena Fatovića. Već na velikom odmoru rezultat je izgledao nalik konačnome u jednoj cijeloj utakmici, bilo je 11:7. Benić, Joković i Miloš već su imali po dva pogotka…

Stoga, trebalo je samo pratiti kretnje, rotacije i aktualni voljni, fizički, energetski trenutak naših momaka. Umor je u drugom dijelu bio sve manje vidljiv. Kao da se igralo – od kraja ka početku. Svjetsko zlato bila bi kruna svega u iznimno dugoj i napornoj sezoni, ono se i najavljuje, ali idemo polako… Ovdje je, večeras pred dobro popunjenim tribinama u Splitu bilo dobro, na trenutke i izvrsno. Onih 2-3 razlike iz prvog dijela isprve je bilo 4-5 u nastavku, a onda i više – do 17:9 uoči zadnjih osam minuta. A onda još i više, do završnih plus 12. I to je to. Svi su igrali, rotirali se, probavali, sve ide po planu, nema novih povreda, a to je i najvažnije. U završnom napadu hrvatska je klupa pripremila situaciju u kojoj je Marko Bijač bio na poziciji centra, po uzoru na rukometnu igru bez vratara.Podatak koji govori da se u strijelce za Hrvatsku nisu upisali samo Luka Bukić i Ante Vukičević govori koliko su hrvatski vaterpolisti ovo zapravo dobro odigrali.

Tko će u sastav i kada igramo?

Glede konačnog izgleda rostera za svjetsku smotru, izbornik Tucak u Šibeniku radi s točno 20 igrača. Njih čak šest morat će ostati izvan aviona za istok Azije. Izuzmemo li trećeg vratara Tonija Popadića i četvrtog centra Luku Lozinu, popis se krati za dvojicu. Nominalno, viška je i jedan bek, a taj bi mogao biti Marko Macan koji još uvijek do kraja nije sanirao ozljedu desne šake. S obzirom na to da su u večerašnjem sastavu bili 3B (Buljubašić, Bušlje i Benić), vjerojatno je Macan taj koji neće na Mundijal. Andrija Bašić i Ante Visković su također ovdje, od vanjskih su nekako najmanje sigurni za put. Ostaje još jedna pozicija koju bi trebao popuniti Luka Bukić, kao i večeras, međutim i on je imao nekih problema sa zdravljem. Ipak, ovih večerašnjih 14 trebalo bi biti upravo – tih 14 za Koreju. Popis se objavljuje u srijedu, a reprezentacija dakle, u četvrtak napušta Šibenik.

Prvu utakmicu u korejskom Gwangjuu Hrvatska igra 15. srpnja u 12.30 sati po našem vremenu, a suparnik je vrlo neugodan – Australija izbornika Elvisa Fatovića. Dva dana kasnije u 9.50 ujutro igramo protiv SAD-a, a onda će još dva dana proći do utakmice protiv Kazahstana koja je u europskom terminu od 20.30 sati. Prva momčad iz skupine ide izravno u četvrtfinale, dok drugi i treći igraju osminu finala.

Ima do toga još, ovo je bila samo uvertira…

Semafor

Prijateljska utakmica vaterpolista

HRVATSKA – NJEMAČKA 22:10 (5:3, 6:4, 6:2, 5:1)

Bazen na Zvončacu, Split. Gledatelja 1.500

Suci: Dragan Štampalija (Tribunj) i Nenad Periš (Split)

HRVATSKA: Bijač (2 obrane), Benić 2, Fatović 3, Lončar 2, Jokovič 3, Buljubašić 2, Vukičević, Bušlje 1, Miloš 5, Vrlić 1, Šetka 1, Xavi Garcia 2, Marcelić (5 obrana), Bukić

NJEMAČKA: Schenkel (2 obrane), Reibel 2 (1), van der Bosch 1, Real, Preuss 1, Jungling, Strelezkij, Schulz 1, Stamm 2, Ćuk 2, Restović, Gielen 1, Gotz (3 obrane), Zech

Igrač više: Hrvatska 7 (5), Njemačka 6 (2)

Peterci: Hrvatska 0 (0), Njemačka 1 (1)