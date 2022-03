MLADU KOSOVARKU PONIŽAVALI U BEOGRADU: ‘Posvuda su me pratili osiguranje i policija’, evo što najviše boli…

Autor: I.L.

U Beogradu se za vikend održaalo Svejetsko dvoransko prvenstvo u atletici, a po završetku natjecanja, odjeknula je priča o ponašanju domaćina prema predstavnici Kosova.

Gresa Bakraqi pričala je kako su se ponižavajuće odnosili prema njoj: “Organizatori su cijelo vrijeme pokušali sakriti natpis Kosovo na mojoj majici. Osjećala sam da sam diskriminirana i nisam htjela nastupiti ukoliko nisam imala isti tretman kao ostale natjecateljice. Na kraju sam nastupila s natpisom KOS”.

”Novinari su me tražili intervjue, no osiguranje i policija, koji su me pratili posvuda, to nisu dozvoljavali”, dodala je atletičarka. Posebno sramotan potez bio je nestavljanje zastave Kosova u grafiku što je atletičarku najviše zaboljelo.

Kosovo je neovisna država od 2008., ali Srbija nikad nije priznala njihovu samostalnost. U situaciji kakva se zbivala u Beogradu, još jednom se pokazalo da se sport i politika često ne mogu odvojiti.