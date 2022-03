MLADI RUS (20) IZAZVAO SKANDAL: Stao uz Ukrajinca s kontroverznom porukom, je li podržao invaziju?

Sportske sankcije su snažno pogodile Rusiju nakon početka invazije na Ukrajinu, no ruski sportaši i sportašice u pojedinačnim natjecanjima i dalje mogu sudjelovati bez isticanja nacionalnih obilježja. Sankcije su u velikoj mjeri pogodile i Bjeloruse, ruske saveznike s čijeg je teritorija dio vojnih snaga krenuo u Ukrajinu, no neki još uvijek uspiju pronaći način ‘progurati’ poruku o kojoj će se pričati.

Jedna takva situacija dogodila se na natjecanju gimnastičkog Svjetskog kupa u Dohi, u Kataru. Ivan Kuljak, 20-godišnji ruski gimnastičar, osvojio je treće mjesto na ručama, a dok je primao broncu za svoj rezultat, na podiju se pojavio s kontroverznom porukom dok je uz njega bio Ukrajinac Ilja Kovtun, koji je u Dohi na podiju slavio prvo mjesto.

Kuljak je na svojoj sportskoj opremi na prsima istaknuo slovo ‘Z’, koje se povezuje s ruskim vojnim snagama tijekom invazije na Ukrajinu.

Slovo ‘Z’, s kojim se na dodjeli medalja pojavio ruski gimnastičar, nalazi se na ruskim tenkovima i drugim vojnim vozilima, a kako je objavila Marca, ugledni španjolski sportski list, pretpostavlja se da slovo simbolizira izraz – za pobjedu. Marca je, pored toga, povezala Kovtuna s ruskom vojskom donoseći informaciju da je lani bio na vojnim vježbama.

Kako je izgledala dodjela medalja o kojoj se priča, pogledajte – ovdje.

Russian Ivan Kuliak wore the letter Z on his chest during the Artistic Gymnastics World Cup in Doha.

The Z is reportedly a symbol of support for Russia's invasion of Ukraine. (Kuliak won bronze in parallel bars. Ukraine's Kovtun Illia won gold.)https://t.co/iZ1Kb5RIUq pic.twitter.com/Qi6wGHMGHO

— Rick Westhead (@rwesthead) March 5, 2022