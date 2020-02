MIOČIĆ ČESTITAO FURYJU: ‘Ajmo sad zapjevati i potući se zajedno!’

Britanski boksač Tyson Fury (31) osvojio je naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji po WBC verziji nakon što je noćas u Las Vegasu u MGM Grand Areni pred 17 tisuća gledatelja tehničkim nokautom u sedmoj rundi pobijedio branitelja naslova Amerikanca Deontayja Wildera (34).

Odmah nakon meča pojavila se sljedeća informacija: UFC prvak Stipe Miočić je čestitao Furyju na pobjedi i izazvao ga borbu. Hrvatski borac je još od kolovoza, kada je pobijedio Cormiera, bez borbe.

Na društvenim mrežama Stipe Miočić je objavio sljedeće:

„Čestitam Tyson Furyju. Volio bih pjevati Sweet Caroline u ringu. Idemo to odraditi” napisao je Stipe na Twitteru asocirajući na Britanca koji je nakon pobjede u ringu pjevao ‘American pie’

Miočić je borbu s Furyjem tražio još prije nekoliko mjeseci.

Odgovor Furyja bio je ovaj:

„Ne želim ući u borbu da bih se valjao po podu i činio sve te stvari. Borio bih se s jednim od njihovih prvaka, ali u malim rukavicama od četiri unce. To bi bilo sasvim dobro za mene. Da, mislim da će to biti Stipe Miočić. Nakon što pobijedim Wildera, sjest ću s Danom te ćemo skupa proći kroz brojke i vidjeti ima li ta borba smisla. Tko god je dostupan s te druge strane i tko god je spreman dobiti batine od svjetskog prvaka, to je onaj kojeg želim”

No, u ovome trenutku za dvoboj Furyja i Miočića nema uvjeta. Ali jednog dana, tko zna…

Fury je dalje neporažen u profesionalnoj karijeri, sada ima 30 pobjeda i 1 neodlučeni ishod.

Ujedno, Tyson Fury je po drugi puta u karijeri postao svjetski prvak u teškoj kategoriji. Prvi puta to je ostvario u studenome 2015. godine kada je neočekivano dobio Vladimira Klička, koji je do tada držao naslove po WBA, IBF, WBO i IBO verziji. No, nakon toga Fury je zbog problema sa dopingom i konzumiranjem droga ostao bez titula, a u ring se je vratio u lipnju 2018. godine.