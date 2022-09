MILANOVIĆ STAO UZ ŽESTOKE DEČKE: Predsjednik iznenadio najavom, dolazi ekipa iz njegovog kraja

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Zoran Milanović do sada nije od javnosti skrivao nekoliko svojih sportskih strasti, a ovih dana, u fokus dolazi jedna od njih. Hrvatski predsjednik je ranije ove godine pokazao zanimanje za probleme koje prate hrvatski ragbi, a ovom sportu u kojem se za pobjedu bore žestoki dečki dat će podršku i najavljenim dolaskom na početak sezone na ragbijaškim terenima.

Otvaranje nove sezone dogodit će se sutra, a jedna od dvije utakmice prvog dana donosi sudar Zagreba i Sinja na terenu u Rudešu, gdje je Milanović najavljen kao posebni gost. Hrvatski predsjednik će, tako, pratiti susret domaće momčadi i gostiju iz Sinja, iz kraja odakle je korijenima po očevoj strani.

Teren u Rudešu ugostit će jedan od dva susreta prvog dana. Osim dvoboja Zagreba i Sinja, na rasporedu je i utakmica Mladosti i gostiju iz Ljubljane, također u glavnom hrvatskom gradu.





Ugostio ragbijaške predstavnike

Ranije ove godine, hrvatski predsjednik pokazao je svoju naklonost prema ragbiju primanjem dužnosnika saveza koji predstavlja taj sport. Tada je saslušao probleme koji prate ragbi u Hrvatskoj, između ostalog, i onaj o nedostatku terena koji se često ‘posuđuju’ od nogometnih klubova, a doznao je i o planovima na domaćoj i međunarodnoj sceni.



Posebna strast prema Hajduku

Milanović je pokazao naklonost ragbiju, a ranije ove godine, pričao je i o svojoj ljubavi u nogometnim vodama, prema Hajduku, što je bilo jako naglašeno dok je bio mlad. O tome je pričao nedugo nakon što su u fokusu bili neredi nakon što su se Hajdukovi navijači sukobili s policijom na autocesti A1, nedaleko od odmorišta Desinec, nakon derbija protiv Dinama na Maksimiru na završetku prošle sezone.

‘Kada sam baš gorio za Hajduk, on je bio jak klub iz malog grada i nikad nije tražio razloge svog neuspjeha. Nikada nisu imali taj pritisak da su žrtve. Igrali su i pobjeđivali. To je veliki klub, ne tražiš razloge sa strane. Pola Zagreba su Dalmatinci i Hercegovci, a i ja sam jedan od njih. Jedini sam u razredu bio hajdukovac. To nije lako. Bilo je ’70-ih lakše navijati za Zvezdu’, bile su Milanovićeve riječi dok je govorio o nogometu.