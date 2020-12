MERSIN ĆEMO UVIJEK PAMTITI: ‘Nadam se da će u budućnosti biti još puno ovakvih prilika’

Autor: Hina/Matija Majdak

Sa tri finalna nastupa dviju hrvatskih reprezentativki u turskom Mersinu je završeno 33. Europsko prvenstvo u ženskoj sportskoj gimnastici.

Dvostruka finalistica Christina Zwicker (ZTD Hrvatski Sokol) prvo je zauzela 6. mjesto na dvovisinskim ručama s ocjenom 12,550 u finalu koje je osvojila Mađarica Zsofia Kovacs. Ovo je najbolji rezultat ženske seniorske gimnastike ikada.

Ubrzo potom postala je sedma gimnastičarka Europe na gredi nakon što je ocijenjena sa 12,100 bodova. Prvakinja Europe je velika povratnica na gimnastičku scenu, Rumunjka Larisa Andreea Iordache.

“Na obje sprave napravila sam svoje vježbe od početka do kraja, a to mi je jako bitno. S ručama sam zadovoljna, završila sam šesta, ali gredu sam mogla napraviti čišće i bolje. Na njoj sam bila sedma, ali zadovoljna sam jer sam mentalno ostala na spravi, nisam pala, napravila sam vježbu do kraja. Ovo mi je prvo finale Europskog prvenstva, točnije, dva finala i jako sam zadovoljna. Nadam se da će u budućnosti biti još puno ovakvih prilika”, komentirala je 18-godišnja Zagrepčanka.

Naša najiskusnija gimnastičarka, jedina koja je do sada iskusila biti u pojedinačnom europskom finalu (2013. u Moskvi), Tijana Korent (GK MZ Macan), u svom drugom europskom finalu u karijeri danas je u Mersinu na preskoku bila osma sa 13,225 bodova. Slavila je Mađarica Zsofia Kovacs.

“Zadovoljna sam s nastupom na ovom EP-u. Odradila sam svoje skokove solidno, na noge, nisam se ozlijedila, što mi je vrlo bitno, jer mogu nastaviti sljedeću sezonu mirno, bez ozljeda. I dalje me drži sreća i euforija samog ulaska u finale, jer ovo je zaista nešto što nisam baš očekivala. Možda sam se nadala, međutim, konkurencija je bila jako dobra i stvarno mi je drago što sam bila u finalu i što mogu jednu ovakvu lošu, strašnu godinu, završiti s nečim dobrim, vedrim, veselim. Bilo je zaista teško spremiti se i doći u dobroj formi na ovo natjecanje, jer se puno toga izdogađalo. Imala sam i problema sa samim dolaskom ovdje”, rekla je nakon finala Tijana Korent.

Nakon ova dva tjedna, Mersin će ostati zauvijek zapisan u povijesti hrvatske gimnastike kao jedan od najuspješnijih, onaj koji nam je donio strašne brojke – 6 muških finala (4 seniorska, dva juniorska) i tri osvojena seniorska srebra, 9 ženskih finala (4 seniorska, 5 juniorskih) i juniorsko srebro. Ostat će upisan kao grad gdje je Hrvatska osvojila prvu žensku gimnastičku medalju na EP-ima, gdje je prvi put jedna hrvatska seniorska ekipa bila u finalu (6. mjesto gimnastičarke) i gdje smo dobili najbolje plasiranu seniorku, 6. mjesto.

Hrvatska ženska reprezentacija po povratku u Hrvatsku zbog trenutnih epidemioloških mjera, mora u obveznu samoizolaciju, no već dan nakon povratka čeka ih testiranje na COVID i po dobivanju negativnog nalaza na COVID, biti će slobodni.