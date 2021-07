MERCEDES U SLOBODNOM PADU: Verstappenu pole, Lando Norris drugi na gridu, Lewisu nije pomogao ni novi ugovor

Završene su kvalifikacije za Veliku nagradu Austrije koje su pokazale još jednom ovogodišnju nadmoć Red Bulla nad Mercedesom, ali i veliki napredak McLarena koji je završio na drugom mjestu na gridu.

Max Verstappen je još jednom odvozio odlične kvalifikacije, te se smjestio na prvom mjestu na gridu, a najveću konkurenciju imao je u McLarenu Landa Norrisa koji je na kraju bio drugi.

Dobar dan Red Bulla potvrdio je Perez trećim mjestom ispred razočaravajućeg Lewisa Hamiltona koji je četvrti ispred Bottasa. Iza njih poredali su se Gasly i Tsunoda, Vettel, Russell i Stroll.

Ferrari je imao očajan dan, i ni Sainz ni Leclerc nisu se plasirali u Q3.

Prije današnjih kvalifikacija Lewis Hamilton potpisao je novi dvogodišnji ugovor s Mercedesom uz riječi:” Imamo još puno toga za napraviti”.

