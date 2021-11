MERCEDES NAJAVIO BESPOŠTEDNU BORBU! Može li Red Bull izdržati nalet zalaufanih Nijemaca?

Jedna od najuzbudljivijih sezona Formule 1 približava se svojem klimaksu, a Lewis Hamilton i Max Verstappen su na samo osam bodova razlike s još dvije utrke u kalendaru.

Sjajna vožnja u Brazilu i Kataru istopila je vodstvo vozača Red Bulla, i sada je sve otvoreno u zadnje dvije utrke koje će se idući vikend voziti u Saudijskoj Arabiji, da bi vjerojatno odlučujuća utrka bila ona Abu Dhabiju koja se vozi 12. prosinca.

Kako se pretpostavlja nova staza u kalendaru u Saudijskoj Arabiji više odgovara Red Bullu, ali to je samo teorija, dok će se Verstappen morati podići nakon zadnje dvije utrke u kojima ga je deklasirao svjetski prvak.

Mercedes all in

Kako su najavili iz Mercedesa nakon Katara gdje nisu koristili najjači motor zbog neravnina na stazi, od Saudijske Arabije Lewis će imati na raspolaganju najbolje što njegov tim može ponuditi.

Ostaje nam se zapitati koliko je onda brz Merc kada će dobiti najjači motor, mada dobar pokazatelj može biti VN Brazila.

S druge strane Red Bull je očito malo ranije u sezoni došao do svog maksimuma i sada moraju dobro iskoristiti sljedećih tjedan dana kako bi Hondin motor ponovno mogao konkurirati Mercedesu.

Sleep tight this weekend, W12. A MASSIVE two weeks coming up 💪 pic.twitter.com/MocwsRRfOm









— Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 27, 2021