MEKSIKANAC OSVOJIO MONTE CARLO: Velika greška Ferrarija odredila utrku

Današnja Velika nagrada Monaca, vožena u Monte Carlu bila je prepuna događanja, koja s razlogom ovu stazu svrstavaju među najomiljenije u kalendaru Formule 1.

Prvo je utrka trebala startati u 15 sati, no kiša je padala neumoljivo u Monte Carlu, te su nakon par krugova iza safty cara, bolidi otišli u pitove i start je otkazan.

Nakon otprilike sat vremena utrka je nastavljena letećim startom, a prve pozicije držali su iz Ferrarija, Leclerc i Sainz, dok je iza njih bio Red Bullov dvojac.

Izlijetanje Schumachera

Staza se polako sušila i bolidi su krenuli mijenjati kišne gume, a u Ferrariju su tada napravili veliku pogrešku, kada su zvali oba vozača u pit, a kad je Leclerc ušao javili su mu da ide nazad na stazu, što je Monežanina stajalo vjerojatno pobjede.

U 27. krugu strašno je izletio Mick Schumacher, koje je u punoj brzini zajahao jednu šikanu koja ga je katapultirala u ogradu, a od udarca njegov bolid se raspuknuo po pola.

Mick Schumacher walks away from his car after crashing into the barriers at the Swimming Pool section #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/yHQszKxGpg

— Formula 1 (@F1) May 29, 2022









