Max Verstappen treći put uzastopno prvak svijeta u Formuli 1

Nizozemski vozač Red Bulla Max Verstappen trećim mjestom na sprint utrci VN Katra na stazi Losail, osigurao je treću uzastopnu titulu prvaka svijeta u Formuli 1.

Verstappenu je prije sprint utrke trebalo samo tri boda kako bi potvrdio novu titulu, a sudar jedinog konkurenta i momčadskog kolege Sergia Pereza, osiguralo mu je novo slavlje.

Perez je morao odustati nakon što se u njega zabio vozač Alpinea Esteban Ocon, a uz titulu vozačkog prvaka, Red Bull je odnio naslov i u momčadskoj konkurenciji.

👏 Max Verstappen is your FIA Formula One Champion for the 3rd time in a row 🏆🏆🏆 #F1 #FIA #QatarGP pic.twitter.com/OnycJBvpRi

— FIA (@fia) October 7, 2023