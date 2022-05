LUDNICA U MONTE CARLU: Kiša natopila stazu, otkazan start

Danas je u 15 sati trebala startati utrka Formule 1 na legendarnoj stazi u Monte Carlu ali kiša koja je počela jako padati pri formacijskom krugu, koji je vožen iza safty cara, start je odgođen

Što će se dogoditi još se ne zna, ali zbog sigurnosti šefovi FIA-e sigurno neće tako skoro na start, bar dok se staza malo ne osuši ili barem da prestane lijevati kao iz kabla.

Inače na startu su na prva dva mjesta na gridu Ferrari Le Clerca i Sainza, iza njih je dvojac Red Bull-a Verstappen i Perez, koji se jučer razbio u zadnjem krugu Q3, a u njega se zabio Sainz.

The starting order for Sunday 👀 #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/6ERlTOEOsk

Čeka se odluka

Trenutno su crvene zastave u Monacu, a hoće li ili ne startati vozači stvarno je teško za odrediti pošto kiša nesmiljeno pada, a staza je puna malih potočića i lokvi.

We have a red flag 🚩









The drivers return to the pit lane #MonacoGP #F1 pic.twitter.com/N0CzK2L7cu

