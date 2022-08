LUDA UTRKA U BELGIJI: Alonso nazvao Hamiltona idiotom, dvostruka pobjeda Red Bulla

Danas se vozila legendarna utrka u Belgiji na trkalištu SPA, koje je prije ove utrke dobilo potvrdu kako će biti i u kalendaru za sezonu 2023.

BREAKING: The #BelgianGP will return in 2023 #F1 pic.twitter.com/zrJ0uKlUtV

Kako je prije utrke dosta momčadi odlučilo mijenjati motore i druge stvari na svojim bolidima, startni grid je izgledao malo čudno, na prva dva mjesta bili su Sainz i Perez, dok su iza njih bili Alosno i Hamilton, dok su Verstappen i Leclerc startali kao 14 i 15 na gridu.

Yuki Tsunoda will now start from the pit lane, so here's how the drivers will line up for lights out🚦 #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/v9HVK4z8VW

Odmah na početku utrke došlo je do sudara u borbi za pozicije između Alonsa i Hamiltona, a Španjolac je poludio na manevar Engleza, koji se sam izbacio iz utrke.

“Kakav idiot! Zatvorio me izvana. Imali smo sjajan start, ali taj lik zna voziti i startati samo s prvog mjesta”, ludio je Alonso preko Alpininog radija.

The Mercedes driver has damage and his team tell him to stop. Hamilton is out of the race. #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/HGrde2u5BN

Hamilton gets airborne in the clash with Alonso 👀

Dvostruka pobjeda RB

Inače Sainz je imao odličan start i zauzeo je prvu poziciju, no nakon sudara između Bottasa i Latifija na stazu je izašao safty car.

LAP 2/44

More contact, this time between Latifi and Bottas at Turn 7. Both drivers are ok.

The collision brings out the Safety Car#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/GoL3IKx5oK

