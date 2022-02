LOŠA VEČER ZA HRVATE: Gvardiol častio Bayern, Perišić dobar u porazu Intera

Autor: G.I.Š.

Hrvatski nogometaši u ligama petice nisu imali svoj dan pa je tako Joško Gvardiol tragičar RB Leipziga koji je izgubio u Munchenu protiv Bayerna 3:2, a pobjedonosni gol za domaćina zabio je baš hrvatski reprezentativac.

Utakmica je bila odlična Bayern je dva puta vodio golovima Muellera i Lewandowskog , a za goste su poravnavali Andre Silva i Nkunku da bi Joško u 58. minuti loše zahvatio jedan centaršut i matirao svojeg golmana.

Bundesliga nije bila naklona ni Kramariću i Hoffenheimu koji su izgubili 2:0 od Mainza, a i Stuttgart našeg Sose je poražen na svom terenu od Eintrachta iz Frankfurta.

U Bundesligi vodeći je Bayern s 52 boda, slijedi Borussia Dortmund s 43 boda, dok Leipzig je skupio 35 bodova.

Gol Perišića

Danas je igran i derbi “Della Madonnina” u kojoj je Milan preokrenuo vodstvo Intera, kojeg je krasnim golom u vodstvo dove naš Ivan Perišić.

No u drugom poluvremenu za Milan se ukazao francuski napadač Giroud, koji je s dva gola preokrenuo utakmicu i doveo crveno-crne do pobjede. Perišić je igrao do 70. minute, a Brozović do 82. minute, dok Rebić nije nastupio zbog ozljede.

U Serie A prvi je i dalje Inter s 53 boda i utakmicom manje od Milana koji je na 52 boda dok je treći Napoli s 49 bodova.









Olivier Giroud scores two late goals to give AC Milan a wild win over Inter Milan in the Derby della Madonnina 🤯 pic.twitter.com/6uFanao4Mw — FOX Soccer (@FOXSoccer) February 5, 2022