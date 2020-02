LINO NAKON FINALA: ‘Ne mogu se pomiriti s izgubljenim finalom…Suci su nam ukrali zlatnu medalju!’

“Ne mogu se pomiriti s izgubljenim finalom. Iskreno, nisam baš puno razmišljao nakon finala. Puno je emocija bilo u svemu tome, i mojih i igrača, pa onda taj doček koji je sve oduševio i samo pokazao da smo uspjeli. Na samoj utakmici neke stvari jednostavno ne vidiš, vidiš samo reakcije… No, nakon dva dana prijatelji suci, koji su sudili jako puno jakih utakmica, zvali su me i rekli: ‘Lino, pogledaj video jer nismo baš sigurni da je u finalu sve bilo kako je trebalo biti’. Naravno da zbog puno stvari i fair-playa njihova imena ne mogu reći, ali kada sam pogledao to o čemu su mi pričali, sâm sam se uvjerio da sve nije bilo korektno. Mogu reći da smo oštećeni, da sumnjam u lošu namjeru i da sve to nema nikakvog smisla. To je ipak bio finale. Naravno da mogu prihvatiti i neke pogreške, ali u tolikom broju, na takav način, to ipak ostavlja sumnju”, kaže to Lino Červar šest dana nakon finalne utakmice. Dodaje još:

“Moji igrači su heroji! Mi smo moralni pobjednici. Nažalost, nije to bilo prvo finale u kojemu smo oštećeni. Pa sjetim se samo 2008., 2009., 2010. Tri godine zaredom smo oštećeni u finalima. Pa lani ono protiv Njemačke na Svjetskom prvenstvu. Tada su i suci priznali da su nas oštetili. Žao mi je mojih igrača. Bilo je puno suza u svlačionici nakon tog poraza. Sada je to sve slično”, govori sad već bivši izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Lino Červar u intervjuu za Sportske novosti, gotovo tjedan dana nakon izgubljenog finala protiv Španjolske. Pitam se je li to u redu, što smo se nekome zamjerili da nas se tako kažnjava. Ako me netko uvjeri da je to O.K., nema problema. Taj EHF, umjesto da nas zaštiti jer mu naši navijači i mi radimo Euro da bi uspio, kažnjava nas i ja se pitam zašto. Ja nikoga ne optužujem, samo želim da se očituju o tome. Za mene su ti naši dečki pravi pobjednici Eura i osjetio sam to na ljudima koji su nas pratili i koji su nas u Zagrebu dočekali. Ponavljam, nikoga ne napadamo, ali to jednostavno nije u redu”, riječi su Červara