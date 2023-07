Lino Červar ogorčen, legendu su ponizili: ‘Namjestili su mi igrokaz’

Autor: Ivor Krapac

Nije to trebalo završiti tako nesretno nakon svih uspjeha na klupi hrvatskih rukometaša, ali Lino Červar više nije s poslom koji je obavljao u Hrvatskom rukometnom savezu, vodeći brigu o muškom rukometu na dužnosti koordinatora.

Taj posao izgubio je nakon što je u veljači dužnost koordinatora bila ukinuta po završetku ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva u Švedskoj i Poljskoj na kojem je Hrvatska bila deveta. Plasman je bio daleko od zacrtanog, a za to je platio i Červar, kao i cijeli stručni stožer reprezentacije predvođen izbornikom Hrvojem Horvatom.

Legendarni trener nije očekivao takav kraj u Hrvatskom rukometnom savezu. Više puta govorio je da ga je zaboljelo što su mu napravili u HRS-u, a to je ponovio i u razgovoru za Hrvatski radio u Umagu, u svojem rodnom kraju koji je prošlog tjedna bio domaćin novom izdanju Plava Laguna Croatia Opena, jedinog hrvatskog ATP turnira.





Nije to zaboravio

Červar voli tenis, često dolazi na mečeve dok se igra u Umagu, a dakako, velika ljubav ostaje rukomet bez obzira na ogorčenje koje ostaje zbog kraja puta u HRS-u.

“To je bio vrlo nesretni igrokaz koji mi se namjestio. No, ono što je najbitnije jest da imam potporu građana. Došlo je do pucanja odnosa. Bilo je tako. Branio sam sve one trenere koji vole posao i koji se u njemu usavršavaju. Trenutak kad sam se osjećao ugroženo jest kad se smatralo kako ne treba pobjeđivati sa strukom i njezinim znanjem, nego treba imati nekih drugih sredstava. To nisam mogao prihvatiti”, rekao je Červar za HRT.

“Nisam mogao prihvatiti da me se želi minimizirati. To ne dam nikome jer smatram kako je poštovanje iznimno važno, za to sam se borio. Osnažilo me što ljudi razumiju što sam napravio. Najviše mi je žao što su oštećena djeca i treneri koji su mogli od mene naučiti”, nastavio je veliki trener, trofejni hrvatski izbornik.

“Smatram kako smo radili dobar posao s mlađim kategorijama za koje sam uveo novi sustav igre, proaktivnu igru, te su sve selekcije igrale isto. To smo bili unijeli od 2002. do 2008. godišta koja bi s tom igrom donijela rezultate, međutim, to je naglo prekinuto. Tražio sam odgovore od krovnih organizacija HOO-a, resornog ministarstva sporta i turizma, ali i premijera da mi ponude odgovor zašto se jednog od najtrofejnijeg trenera smjenjuje i to na dan kada se treba obilježiti 20 godina od osvajanja svjetskog zlata u Lisabonu”, dodao je Červar o teškoj priči kakvu mu nije lako gurnuti u drugi plan.

Suradnja s HRS-om je pukla, ali ostaju uspjesi koji se neće zaboraviti, sa sedam medalja na najvećim natjecanjima, svjetskim i europskim prvenstvima te Olimpijskim igrama, a tu je i zlato s Mediteranskih igara 2018. u Tarragoni.

Najviše sjaje dva zlata s početka puta danas 72-godišnjeg trenera na klupi reprezentacije, s naslovima na SP-u 2003. u Portugalu i Olimpijskim igrama 2004. u Ateni…