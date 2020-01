LINO ČERVAR IMA IDEJU: Za Njemačku večeras iz sastava izvadio Ravnića, a stavio Brozovića

Izbornik hrvatske muške rukometne reprezentacije Lino Červar odlučio je za dvoboj s Njemačkom u zapisnik uvrstiti Iliju Brozovića, a izvan 16 igrača koje će prijaviti za subotnji dvoboj ostaviti Valentina Ravnića.

To je prva promjena koju je izbornik odlučio napraviti na ovom Europskom prvenstvu.

Dvoboj Hrvatske i Njemačke bit će odigran u subotu u Beču, s početkom u 20.30 sati.

Uoči utakmica 2. kola u skupini 1 druge faze natjecanja na EP-u Hrvatska je na drugom mjestu sa četiri boda, koliko ima i prvoplasirana Španjolska. Njemačka i Austrija imaju po dva boda, a bez bodova su Češka i Bjelorusija.

Pobjedom nad Nijemcima hrvatski rukometaši bi napravili veliki korak ka osvajanju jednog od prva dva mjesta koja vode u polufinale.

EP rukometaša, drugi krug – 2. kolo

SKUPINA 1

Bjelorusija – Češka (sub, 16.00)

Španjolska – Austrija (sub, 18.15)

Hrvatska – Njemačka (sub, 20.30)

Ljestvica

1. Španjolska 2 2 0 0 64-51 4

2. Hrvatska 2 2 0 0 58-46 4

————————————–

3. Njemačka 2 1 0 1 57-56 2

4. Austrija 2 1 0 1 55-56 2

5. Češka 2 0 0 2 54-63 0

6. Bjelorusija 2 0 0 2 46-62 0

3. kolo (pon, 20.1.): Hrvatska – Češka (16.00), Bjelorusija – Španjolska (18.15), Austrija – Njemačka (20.30)