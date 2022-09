LIJEČNIK MU PROBIO PLUĆA PA GA TUŽIO: Sve krenulo od bezazlenog zahvata, sportaš traži milijune

Teške i bolne su priče u kojima se dogodi pogreška koja čovjeka uvede u probleme sa zdravljem, a jedna takva je ovih dana izazvala tužbu iza koje stoji Tyrod Taylor, igrač američkog nogometa, svojedobno jedan od aduta Los Angeles Chargersa u NFL-u.

Dok je trajao tretman ozlijeđenog rebra, zahvat koji je trebao pomoći Tayloru doveo je do probijanja njegovog plućnog krila, zbog pogreške koju je napravio liječnik kluba iz Los Angelesa. Od toga su prošle dvije godine, ali Taylor to nije zaboravio, kako pokazuje nastavak priče koji dolazi sudskim putem.

Danas član New York Giantsa, iskusni igrač traži odštetu zbog pogreške liječnika Davida S. Gazzanige. Pod tužbom pritom nije samo liječnik, već i Ortopedski institut Newport koji Gazzaniga vodi.

Ova priča završit će na sudu, ali ne još, s obzirom na to da je početak suđenja odgođen zbog nedavno započete sezone u NFL-u. Taylor ovih dana ima puno posla kao član Giantsa, a zbog toga je pao dogovor obje strane da se sudska priča odvije tek u travnju.

Budu li uvaženi argumenti danas 33-godišnjeg sportaša, smiješi mu se lijepa odšteta.

Probijanje plućnog krila dogodilo se dok je liječnik davao Tayloru injekciju protiv bolova zbog njegove ozljede rebra, prije nego je trebao igrati za Chargerse čiji je tada bio član. Umjesto smanjenja boli, ispalo je tako da je stradao još jače, a zbog toga, sudskim putem nastoji doći do odštete od najmanje pet milijuna američkih dolara.

The Chargers doctor overseeing Justin Herbert's injured rib is being sued for at least $5M by former Charger Tyrod Taylor after he suffered a punctured lung in 2020, per @AdamSchefter pic.twitter.com/ZyvHMYp3cZ

