LEWIS HAMILTON PRELOMIO: Evo što je poručio svima u Formuli 1

Sedmerostruki prvak Formule 1 Lewis Hamilton nije se pojavljivao u medijima, niti je bio aktivan na društvenim mrežama od kada je izgubio naslov Svjetskog prvaka od Maxa Verstappena.

Vrijeme između dvije sezone Lewis je prekratio radom za svoju humanitarnu udrugu, primio je viteški naslov i od sada je Sir Lewis Hamilton, ali nitko nije znao hoće li odraditi zadnju godinu ugovora s Mercedesom.

Hamilton je bio jako razočaran nakon odluke Masija te se očekivalo čak kako se neće vratiti ako potonji ne ode, ali Masi ostaje na mjestu direktora utrka, barem su takve glasine iz FIA-e.

Vratio sam se

No danas je Lewis Hamilton na svom Twitter profilu objavio poruku koja je razveselila njegove brojne fanove.

“Bio sam otišao. Sad sam se vratio”, napisao je Lewis, što vjerojatno znači kako ćemo ga gledati i u novoj sezoni F1 koja počinje za mjesec i pol dana.

I’ve been gone. Now I’m back! pic.twitter.com/Y8i0cgJXZq

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) February 5, 2022