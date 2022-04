LEWIS HAMILTON OTVORIO DUŠU: ‘Dugo sam se mučio mentalno i emocionalno’

Sedmerostruki svjetski prvak Lewis Hamilton dugo vremena je bio van medija nakon što je izgubio naslov u legendarnom zadnjem krugu protiv Maxa Verstappena, a niti u novoj mu ne cvjetaju ruže.

Lošiji ulazak u sezonu Mercedesa sigurno neće doprinijeti raspoloženju Sir Hamiltonu, no on je uputio pozitivne poruke momčadi, ali i samome sebi za daljnji tijek sezone.

Mnogi su smatrali kako Lewis neće nastaviti voziti u Formuli 1, a nedavnim istupom na Instagramu i sam Hamilton je priznao kako je bio “na rubu” da odustane, te kako je bio “prazan”.

Teško je ostati pozitivan

“Bila je to jako teška godina sa svime što se događa oko nas. Nekim danima je bilo teško ostati pozitivan. Dugo sam se mučio psihički i emocionalno da nastavim stalni napor. Ali moramo nastaviti se boriti, imamo toliko toga što moramo napraviti i postići”, napisao je Lewis, pa nastavio:

“Pišem vam jer je potpuno u redu da se osjećate onako kako se osjećate, samo znajte da nismo sami i da ćemo prebroditi ovo. Prijatelj me je podsjetio danas, tako si moćan i možeš napraviti sve što ti padne na pamet. Možemo napraviti sve što nam padne na pamet. Idemo živjeti u zahvalnosti zbog ovog još jednog dana”, završio je vozač Mercedesa.

Lewis Hamilton has opened up about his recent emotional and mental struggles.

An incredibly brave and important reminder that nobody needs to be alone in that fight 🙏❤️ pic.twitter.com/3JDWwhxfEU

