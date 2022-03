LEGENDU (52) PRONAŠLI MRTVU U VILI: Sumnja se na zastoj rada srca

Sport je danas ostao bez jedne od ikone jednog od najpopularnijih sportova na svijetu kriketa, kada je iznenada preminuo Australac Shane Warne preminuo dobi od 52 godine .

Kako se doznaje Warne je pronađen bez svijesti u svojoj vili u Tajlandu, a sumnja se kako je razlog smrti srčani udar.

Shane Warne je jedan od najboljih igrača kriketa svih vremena, igrao je za reprezentaciju Australije od 1992. do 2007. godine, a tijekom tog perioda ostvario je 708 “wicketa”.

Pokušali reanimaciju

“Shane je pronađen u svojoj vili i usprkos svim naporima medicinskog osoblja nije mogao biti reanimiran. Obitelj sada traži za privatnost, a detalje će podijeliti s javnosti u narednom periodu”, objavila je Warneova služba za odnose s javnosti.

Tributes are paid to iconic cricketer, Shane Warne following the news of his death.

He is widely regarded as one of the greatest cricketers of all time.

Rest in peace, Shane 🤍

— BBC Sport (@BBCSport) March 4, 2022