Legendarni sportaš patio zbog političkog bojkota, a kasnije slavio zbog drugog skandala

Carl Lewis je u izboru Međunarodnog olimpijskog odbora još 1999.godine, proglašen najvećim atletičarem 20. stoljeća, iste godine u izboru renomiranog američkog magazina “Sports Illustrated” proglašen “olimpijcem stoljeća”, a sveukupno je, po mišljenju mnogih, i najveći sportaš svih vremena.

Na Olimpijskim igrama 1984. godine osvojio je zlato na 100 m, 200 m, skoku u dalj i štafeti 4×400 metara, a četiri godine kasnije osvojio je zlato na 100 m i skoku u dalj, dok je u utrci na 200 m bio drugi.

Na Igrama 1992. godine osvojio je zlato na 4×400 metara i skoku u dalj, a na kraju karijere 1996. godine osvojio je zlato u skoku u dalj. Nikada prije jedan atletičar nije dominirao tako dugo u toliko disciplina na OI.

Lewis se 1980. kvalificirao za američku olimpijsku reprezentaciju, ali se nije natjecao zbog američkog bojkota Igara u Moskvi. Na Igrama u Los Angelesu 1984. godine Lewis je osvojio zlatne medalje u utrkama na 100 metara (9,9 sekundi) i 200 metara (19,8 sekundi), u skoku u dalj (8,54 metra [28,02 stope]), a kao član štafeta 4× 100 metara, isto je bio zlatan.

Lewis je postao treći atletičar koji je osvojio četiri zlatne medalje na jednim Olimpijskim igrama, pridruživši se Amerikancima Alvinu Kraenzleinu (1900.) i Jesseju Owensu, od kojih je potonji osvojio iste četiri discipline na Olimpijskim igrama 1936. u Berlinu koje je Lewis osvojio u Los Angelesu.

Lewis je dodao još dvije zlatne medalje i srebrnu medalju na Igrama 1988. u Seoulu, postavši prvi olimpijski sportaš koji je osvojio dvije uzastopno zlatne olimpijske medalje u skoku u dalj sa skokom od 8,72 metra.

📺 Watch August 4th: An Olympic Odyssey on Eurosport and @discoveryplusUK pic.twitter.com/XRudJ6BxpS

Lewis je imao četiri najbolja skoka na natjecanju, a njegov olimpijski naslov bio je dio dugog niza uzastopnih pobjeda u skoku u dalj koji se protegao na nekoliko godina tijekom 1980-ih. Lewisova druga zlatna medalja na Igrama 1988. došla je na 100 metara (9,92 sekunde), a tada je slavio zbog skandala drugog sprintera. Do zlata je došao nakon što je Kanađanin Ben Johnson, koji je pobijedio u vremenu svjetskog rekorda (9,79 sekundi), bio diskvalificiran tri dana kasnije nakon pozitivnog dopinškog nalaza na anaboličke steroide. Lewis se naposljetku na tim Igrama zadovoljio i srebrom na 200 metara.

Na Olimpijskim igrama 1992. u Barceloni Lewis je osvojio još dvije zlatne medalje, uključujući svoj treći uzastopni naslov u skoku u dalj, skokom od 8,67 metara. Ponovno pomogavši američku štafetu 4×100 metara Lewis je osvojio svoju osmu zlatnu medalju dok je štafeta postavila svjetski i olimpijski rekord od 37,40 sekundi.

U dobi od 35 godina Lewis je bio iznenađujući kvalificiran u skoku u dalj za Olimpijske igre 1996. u Atlanti gdje je imao prijestup kod svojeg prvog skoka od 8,14 metara. Međutim, njegov treći skok od 8,5 metara, iako je daleko od svih rekorda ili osobnih rekorda, održao se kao najbolji skok i donio je Lewisu njegovu devetu zlatnu medalju.

When @Carl_Lewis says he wasn’t able to set a 100m world record with Ben around, he’s not lying.

Ben Johnson ran 9.83 & 9.79 then was banned in 1988. Carl would have tied or broken the WR 4 times:

1️⃣9.93 – 1987

2️⃣9.93 – 1988

3️⃣9.92 – 1988

4️⃣9.86 – 1991

pic.twitter.com/RMjwSvIgEa

— Anderson Emerole (@EmeroleAnderson) July 19, 2024