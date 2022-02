LEGENDARNI SPORTAŠ BEZ DLAKE NA JEZIKU: ‘Jesam jugonostalgičar sam’

Jedna od ikona bivše države u skijanju sigurno je bio Bojan Križaj, koji se nakon raspada Jugoslavije nije baš dobro snašao, te je zapao u financijske probleme, a povezivalo ga se i s organiziranim kriminalom, kada je kuću iznajmio jednoj takvoj skupini.

Ipak Bojan nije vremenom zaboravio bivšu državu, a može se reći kako se s nostalgijom sjeća vremena slave u ex-Jugoslaviji.

“Skijao sam u vrijeme zajedničke države i ponosan sam na to. Moja generacija je digla ovaj sport iz nekog prosjeka i voljeli su nas svi od Vardara do Triglava”, izjavio je Križaj.

Jugonostalgija

“Petrovič, Strel, Kuralt, Franko cijela moja generacija je potekla iz Slovenije, ali svi smo bili Jugoslaveni. Jugonostalgičar sam, svake godine motorom obilazim bivšu državu. Zlatibor, Jadran, Ohrid, na Jahorini imam privatni posao”, rekao je Bojan pa iznio mišljenje kako je hrvatsko skijanje dobilo zamašnjak u bivšoj državi:

“Na krilima toga Hrvati su napravili veliki bum, a Slovenci nastavili naprijed”, mišljenja je Križaj, pa nastavio u nostalgičnom stilu:

“Mi smo dokaz da male nacije iskaču iznad prosjeka. Sportaši se nisu pitali kad se zajednička zemlja raspadala. Držim palčeve i srce mi brže igra kada gledam pojedince i reprezentacije država bivše Jugoslavije. Jesam jugonostalgičar. Za mene su to bila dobra vremena. Ja države bivše Jugoslavije doživljavam kao i prije. Osjećam se dijelom tog prostora, sistem se promijenio i država se raspala, ali te granice za mene uopće ne postoje”.

