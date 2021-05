LEGENDARNI MARATONAC TRAGIČNO PREMINUO Pronađeno tijelo, a nikome nije jasno što se zapravo dogodilo s Vladimirom

Autor: P. V.

Poznati ultramaratonac Vladimir Popov tragično je preminuo u Mordoviji. Poznati ruski sportaš čini se da se utopio, a istraga je u tijeku.

Sportaš je stigao u posjet svojim rođacima u okrugu Zubovo-Poljanski. Kako pišu tamošnji mediji, proslavio je “Dan graničara” i odlučio je preplivati malo jezero u blizini sela Mordovskaja Poljana.

No usred jezera iznenada je potonuo na dno. Nakon što se nikome nije javio jedan dan, u potragu su uključeni ronioci, a koji su pronašli njegovo tijelo.

Jedan od najupornijih na svijetu

Popov je bio jedan od najuporijih sportaša svijeta. Poznat je diljem svijeta zbog svoje nadljudske izdržljivosti.

Tako je pretrčao 500 kilometara od Moskve do Mordovije, 750 km od Moskve do Saint Petersburga. U samo 20 dana pretrčao je 2000 kilometara, od Moskve do Groznog.