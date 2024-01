Legendarni Hrvat pojavio se na jahti od 165 milijuna eura, priča se o velikom poslu

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Lagodno i na visokoj nozi se živi ako je čovjek dovoljno bogat da može uložiti u skupocjeni sportski klub pa time ući u društvo drugih bogataša, koji su također dali jako puno novca za takvu ‘igračku’. Na kako se visokoj nozi živi, pokazao je primjer Billa Belichicka, slavnog trenera hrvatskih korijena, koji je na početku novog tjedna zagazio na jahtu vrijednosti 180 milijuna američkih dolara, oko 165 milijuna eura, a ondje je razgovarao s bogatim vlasnikom jahte Arthurom Blankom – kako bi pričali o Belichickovom mogućem preuzimanju trenerskog posla u Atlanta Falconsima kojima je Blank također vlasnik.

Slavni američki Hrvat važe opcije za nastavak trenerske karijere u američkom nogometu, a do sada, već je postao legenda sa šest osvojenih naslova prvaka u NFL-u dok je bio glavni trener New England Patriotsa, od kojih se rastao nedavno. Atlanta Falconsi su sada uskočili kao moguća opcija za novi posao za 71-godišnjeg trenera koji, čini se, još ima dovoljno motiva za nastavak dalje u karijeri.

Belichick se izgleda još nije zasitio posla iako je napravio dovoljno da bi mogao uživati u mirovini, a dok se priča o velikom poslu u kojem bi završio u Atlanta Falconsima, izbliza se upoznao s jahtom na kojoj vlasnik Falconsa Arthur Blank svojedobno nije štedio. Jahtu je kupio 2019. godine, a zove se DreAMBoat, pri čemu su AMB ispisani velikim slovima inicijali vlasnika, uključujući i Blankovo srednje ime Morris.

DreAMBoat yacht owned by Arthur Blank pic.twitter.com/GZOFHlSLDa — Isaac ✈ 🇺🇦 Alexander (@jetcitystar) June 29, 2021

Falconsi potvrdili razgovor

Nakon što se Bill Belichick pojavio na jahti vlasnika kluba, Atlanta Falconsi su u objavi na društvenim mrežama potvrdili da su obavili razgovor sa 71-godišnjim legendarnim trenerom o preuzimanju posla u njihovom klubu. Ipak, to još ne znači da će slavni američki Hrvat zaista i postati trener Falconsa.









“Legendarni trener Bill Belichick i vlasnik Falconsa Arthur Blank su se nedavno susreli licem u lice kako bi popričali o poslu glavnog trenera u Atlanti, kako otkrivaju izvori. Dogovor nije na pomolu, ali postoji obostrani interes, a razgovoro se nastavljaju”, objavio je novinar Tom Pelissero na nekadašnjem Twitteru, sada X-u.

Atlanta Falconsi traže novog trenera nakon što je otkaz dobio Arthur Smith, koji ove sezone nije uspio odvesti klub iz Atlante u doigravanje u NFL-u. Belichick i Falconsi se, pak, otprije pamte po jednoj sasvim posebnoj utakmici u Super Bowlu, u velikoj završnoj utakmici sezone najjače svjetske lige u američkom nogometu.

We have interviewed Bill Belichick for our head coach opening





— Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) January 16, 2024

S Patriotsima im ‘režirao’ poniženje

Tada kao trener New England Patriotsa, Belichick je u Super Bowlu odigranom u veljači 2017. u Houstonu ‘režirao’ Atlanta Falconsima ponižavajući poraz. Falconsi su u tom susretu vodili s velikih 28:3 u trećoj četvrtini, no na koncu su slavili legendarni američki Hrvat i njegovi Patriotsi, došavši do naslova s 34:28 nakon produžetka.