LEGENDA USKORO DOLAZI U HRVATSKU: Vratio se na stazu i osvojio Monte Carlo

Svjetsko prvenstvo u reliju pamti puno sjajnih vozača kroz povijest WRC-a, ali od danas Francuz Sebastian Loeb bit će zapisan kao najstariji pobjednik utrke u reli svjetskom prvenstvu, uz još nekoliko oborenih rekorda.

Loeb je istina ima puno sreće kada je do tada vodećem Ogieru pukla prednja lijeva guma, i 25 sekundi prednosti koje je imao prije dva zadnja brzinca rasplinula su se kao balon.

Deveterostruki svjetski prvak tako se vratio u punom sjaju i u nekoliko kategorija ušao u povijest WRC-a, sa svojom novom suvozačicom Isabelle Galmiche.

Srušili nekoliko rekorda

Sébastien Loeb, koji za mjesec dana puni 48 godina, postao je najstariji vozač koji je pobijedio na jednoj utrci Svjetskog reli prvenstva WRC nakon današnjeg trijumfa na reliju Monte Carlo.

Sa svojom novom suvozačicom Isabelle Galmiche, Loeb je došao do 80. pobjede u WRC-u i osme u Monte Carlu. Galmiche je postala prva žena na najviše postolju Svjetskog reli prvenstva još od Fabrizije Pons davne 1997. godine, a posada je isto tako ušla u povijest jer je osvojila prvi WRC reli s hibridnom tehnologijom.

Loeb je prošlu sezonu pauzirao, 2020. godine odvozio tek dvije utrke, a prethodne sezone 2019. polovicu utrka na kalendaru. Ove godine nastupao je na Dakar Rallyju gdje je slavio na dvije etape u konkurenciji automobila.

Iduća postaja Švedska gdje će se u Umei voziti od 24. do 27. veljače nakon čega slijedi utrka u Zagrebu. Hrvatska utrka “Croatia Rally” je na rasporedu od 21. do 24. travnja.

M-SPORT FORD FAIRYTALE!

LOEB AND GALMICHE WIN RALLY MONTE CARLO IN THE PUMA 🐈‍⬛ HYBRID 🔋 RALLY1!

THIS ONE IS FOR THE TEAM 💜#MSPORTERS #FordPerformance #WRC pic.twitter.com/PWS0uPfOb4

— M-Sport (@MSportLtd) January 23, 2022