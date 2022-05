LEGENDA SE VRAĆA U FORMULU 1: Bivši svjetski prvak ponovno će sjesti za volan

Formula 1 odlučila je u potpunosti osvojiti Ameriku, svi su jako zadovoljni s prvom utrkom u Miamiju, u kojoj je premoćno slavio Verstappen, a već par godina spominje se dolazak druge američke momčadi u “Oktanski cirkus”.

Utrka na Floridi poslužila je i za promociju F1, a u priču se uključio i Mario Andretti koji je bio svjetski prvak 1978. godine, a tim njega i njegovog sina Michaela želi ulazak u Formulu 1, već sljedeće godine.

No ono što je posebno razveselilo 82 – godišnjeg Maria Andrettija je vijest kako će prije utrke u Austinu opet sjesti za volan bolida Formule 1.

Trkači pedigre

Andrettijevu vožnju u modernom bolidu Formule 1 najavio je šef McLarena Zak Brown, a sada je potvrđeno da će uoči utrke u Austinu voziti McLarenov bolid starije generacije, s tim da Brown nije precizirao o kojem je bolidu riječ.

Andretti sa svoje 82 godine i dalje zabavlja goste u IndyCar dvosjedu, a nije nikad prije nije vozio McLarenov bolid, nego je svoje nastupe na 128 utrka u F1 upisao vozeći za ekipe među kojima su Ferrari, Lotus i Parnelli.

Marijev sin Michael s druge strane vozio je za McLaren uz Ayrtona Sennu 1993. godine pola sezone, da bi se vratio u Ameriku gdje je nastavio jako uspješnu karijeru u Indy seriji.

Super Mario!

The American racing legend will return to the track later this year for a very special appearance in Austin 🇺🇸#F1 @McLarenF1 https://t.co/6VyzZiQO7l









— Formula 1 (@F1) May 12, 2022