LEGENDA NAPALA IZBORNIKA U ŽIVO: “Ne može reprezentacija biti sretna osmim mjestom”

Autor: I.L.

Hrvoje Horvat bio je gost u RTL-ovoj emisiji “Vrijeme je za rukomet”. Hrvatska je EURO završila na 8. mjestu, a Horvat je odgovorio na pitanja koja zanimaju hrvatsku javnost.

Prvo pitanje je bilo vezano koliko je EURO bio zahtjevan, Horvat je odgovorio: “Sigurno je bilo teško. Inače je teško i izazovno, uvijek imaš puno bitki voditi, ali ovo je bilo neponovljivo. Veselio sam se tome, svi jesmo, ali ispalo je kako je ispalo.”

Vrlo jasno je odgovorio na pitanje je li osmo mjesto podbačaj: “Ne može reprezentacija biti sretna osmim mjestom, da odmah podvučemo crtu. Uvijek hoćemo medalju, od nas svi to očekuju. Ljestvice je dobro postavljati visoko, nećeš oboriti svjetski rekord ako ne postaviš ljestvicu visoko.”

“Savez želi najbolje reprezentaciji”

Najveća rasprava bila je vezana oko susreta s Crnom Gorim gdje ga je Pero Metličić pitao je li pogriješio u pripremi i naglasio da smo imali čak tri dana odmora: “To su igrači koji dolaze u noći, imaju stražare ispred soba, ne smiju ni na sastanke s momčadi, potajno sam dolazio do njih, slali smo im videa putem WhatsAppa… Da, imali su svi problema s koronom, Crnogorci su imali možda prednost jer su je ranije odradili pa su se kompletirali. A mi svako kolo igramo prvu utakmicu turnira.”

Metličić je objasnio kako nije htio da dođe do verbalnog dvoboja njih dvojice te je naglasio da su za hrvatski rukomet najbitniji mali klubovi.

Izbornik se izjasnio po pitanju zašto nije pozvan Igor Karačić: “Nisam ga se odrekao, on je bio na popisu od 35 imena i to sam s njim jasno komunicirao. Obrana nam je davala primat i htjeli smo složiti jaku defenzivnu Hrvatsku. S tim da je Karačić rekao da sve prihvaća, da je spreman uletjeti u 5 do 12, da će dati sve za Hrvatsku. Kasnije smo stupili u kontakt, dobio je koronu i bio toliko slab da nije mogao u Kielce na pregled. Sad je u treningu i dobro je, ali tad smo imali na sredini Duvnjaka i Cindrića i mislili da je to normalno. Nismo htjeli dovoditi Karačića da bude na tribini” te je priznao da je bila greška ne pozivanje Marina Šege.

Za kraj upitan je ima li podršku saveza. Izjavio je kako savez misli samo najbolje za reprezentaciju te će takva biti odluka.