LEGENDA JUGOSLAVIJE O NACIONALIZMU: ‘Pustite to, uživajte u sportu, život ide dalje’

Danas počinje Europsko rukometno prvenstvo čiji su domaćini Mađarska i Slovačka, a svoje mišljenje o tom sportskom događaju i predstojećoj utakmici Hrvatske i Srbije dao je i legendarni rukometaš Veselin Vujović, koji je rado viđen u svim državama bivše Jugoslavije.

Podsjetimo, danas Hrvatska igra svoju premijeru protiv starih rivala Francuza, dok se u sljedećoj utakmici Kauboji sastaju sa Srbijom, a nadamo se kako ćemo prvu grupnu fazu završiti utakmicom protiv Ukrajine.

Veselin je dosta glasan u tome kako je prvenstvo neregularno, a to je i dosta plastično opisao:

“Evo jedne situacije, sasvim realne. Francuska protiv Hrvatske igra u punom sastavu, onda joj se zaraze sedmorica igrača pa protiv Srbije mora igrati nekompletna. Ili obratno. Samim time, prvenstvo ne može biti regularno”, mišljenja je Vujović.

Ostavite nacionalizme

Isto tako Vujović je najavio utakmicu Hrvatske i Srbije:

“Ako trebam prognozirati, koliko god to teško bilo s obzirom na eventualne zaraze, neka bude 52-48 u postocima za Hrvatsku. Ne vjerujem da ćemo gledati puno golova. Dominirat će obrane i taj patriotski motiv koji je uvijek prisutan. Samo neka ljudi i mediji ne šire atmosferu da je to utakmica ‘biti ili ne biti’. Neka to bude lijepo rivalstvo, pozitivno. Ispast će da se izbornicima može oprostiti sve osim poraza u tom dvoboju. Neka onda odigraju neriješeno, haha”, izjavio je Vujović za Sportklub i dotaknuo se vječitih tenzija između te dvije reprezentacije:

“Što je to nacionalizam? Ti se ponosiš stvarima u kojima nisi sudjelovao i koje su se dogodile i prije tvog rođenja, i mrziš ljude koje nisi ni upoznao? Čekaj malo. Možda je taj čovjek bolja osoba od tvog najboljeg prijatelja. Pustite to, uživajte u sportu. Život ide dalje”, mišljenja je Veselin Vujović.

I can do more than naming him. 😎 Here is yours truly with the legend, Veselin Vujovic. https://t.co/iwncLFRiZn pic.twitter.com/Z1RfIUgowf

— Altay Atlı (@AltayAtli) December 3, 2021