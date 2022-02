LEGENDA FORMULE 1 NIJE DUGO ČEKALA: Razveo se pa uhvaćen s mladom manekenkom

Legendarni vozač Formule 1 David Coulthard koji je napunio okruglih 50 godina okončao je svoj devetogodišnji brak s belgijskom TV zvijezdom Karen Minier iz kojeg par ima jednog sina.

Poznati par vjenčao se 2013. godine nakon osmogodišnje veze, a 2015. godine u jednom intervjuu Coulthard je priznao kako se oženio samo zbog sina.

No bivši vozač Williamsa, McLarena i Red Bulla nije dugo gubio vrijeme već je uhvaćen s novom odabranicom svog srca.

Mlada manekenka

Njegova nova izabranica je 27-godišnja švedska manekenka Sigrid Silversand, a Škot s njom je fotografiran u Londonu, kada je par izmjenjivao nježnosti.

Stručni savjetnik Sky Sportsa, nije viđen kako nosi svoj vjenčani prsten više od godinu dana, a iz veze s Minier ima sina Daytona, rođenog 2008. godine.

David Coulthard SPLITS from wife – and now dating Swedish model 23yrs his juniorhttps://t.co/2Iy2lgDwpR pic.twitter.com/20EHNbqabo

— Scottish Sun Sport (@scotsunsport) January 29, 2022