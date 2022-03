KRŠĆANSKO SVEUČILIŠTE TUGUJE: Nevjerojatni nemar izazvao tragediju, objavljena potresna novost

Velika tragedija koja je ovih dana potresla američko privatno kršćansko sveučilište Southwest, s pogibijom sedmero članova ekipe u golfu koji su igrali na sveučilištu, dobila je novo svjetlo koje ukazuje na to što se dogodilo.

Kako javljaju tamošnji mediji, dosadašnji tijek istrage govori da je golferska ekipa koju je predvodio njihov trener stradala nakon sudara u kojem je drugi sudionik za upravljačem dostavnog vozila bio 13-godišnji dječak. Sudar se dogodio na zapadu američke savezne države Teksas, gdje je na putu bila ekipa sveučilišta Southwest smještenog u Novom Meksiku.

U sudaru su poginuli i 13-godišnjak koji je upravljao drugim vozilom te odrasli muškarac koji je bio uz njega.

S obzirom na to da je za upravljačem automobila bio dječak u ranoj tinejdžerskoj dobi, kako govore dosadašnji rezultati istrage, time je bio prekršen zakon koji vrijedi u Teksasu. Poslije tragedije, postavlja se i pitanje kako je dijete moglo upravljati vozilom kada je uz njega bio i odrasli muškarac. Zakon u toj američkoj saveznoj državi predviđa da se s 14 godina može krenuti na vozački test za dobivanje privremene dozvole, a privremena dozvola se prvi put može izdati u dobi od 15 godina, ali uz nadzor odrasle osobe u vozilu.

9 dead in crash involving Southwest University golf teams – Reuters https://t.co/8noVMLKDSv

— Just For You (@JustForu2794) March 18, 2022