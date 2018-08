KRAJ PROKLETSTVA? Pogledajte što su mladi hrvatski rukometaši napravili nemoćnim Francuzima

Naši vječiti rivali napokon su pali

Hrvatski kadeti u polufinalu su Europskog prvenstva u rukometu. Budući Kauboji u Koprivnici su pregazili naše vječne rivale, Francuze i to rezultatom 25:20 (12:7). Sjedeći protivnci su im Islanđani, a utakmica je na rasporedu u petak, 17. kolovoza u 20.30 sati. Drugi polufinalni par su Danska i Švedska.

Mladi Hrvati odlično su ušli u susret, a dominirali su sve do kraja. Temelj igre bila je čvrsta obrana 6-0, koja je pošteno izmučila Francuze. Hrvatski napad bio je silan u prvih 11 minuta te su zabili četiri gola, dok Francuzi nisu zabili nijedan. Prvo gol zabio je Yohan Bourgeuil i to tek u 11. minuti.

Osim obrane, dobar je bio i vratar Stipe Purić, koji ni u sljedećih pet minuta nije propustio nijednu francusku loptu. Hrvati su, pak, na drugoj strani uspješno iskorištavali greške protivnika pa je u 17. minuti stanje na semaforu bilo 8:1 za naše. Tek u 18. minuti Francuzi su došli do drugog pogotka, a posljednjih pet minuta Hrvati su malo pali. To ipak nije pomoglo Francuzima koji su rezultatski zaostatak uspjeli dovesti samo na pet razlike.

Hrvatska je i u drugoj polovici nastavila povećavati razliku pa je u jednom trenutku bila na osam pogodaka prednosti (17:9), a dvije pogreške u napadu dopustile su protvnicima da smanje zaostatak na 11:17, ali Hrvati nisu popuštali.

[KADETI] Bravooo 👏🏻 👏🏻 za naše rukometaše i na plasmanu u polufinale Europskog prvenstva. #CROhandball #m18ehfeuro2018 pic.twitter.com/yd40NQDIf5 — HRS (@HRStwitt) 15 August 2018

Zbog nekoliko grešaka u igri, u 47. minuti Hrvatska je imala četiri igrača, a izbornik Boris Lisica pozvao je prvi time-out. Posljednjih deset minuta Hrvatska je vodila osam razlike, a konačan rezultat značio je da slavlje može početi.

Najefikasniji u Hrvatskoj bio je Fran Mileta sa šest pogodaka, a pet je upisao Patrik Martinović. Stipe Purić skupio devet obrana, a Fran Lučin četiri. Kod Francuza su bili najbolji Sadou Ntanzi i Yohan Bourgeuil svaki s po četiri gola. Za najboljeg igrača utakmice proglašen je Zvonimir Rudolf Šafranko.

Izbornik Boris Lisica nakon utakmice je rekao: “U najvažnijoj utakmici naglašavao sam da je jako bitan ulazak u utakmicu. To smo odradili kako treba i rezultat to pokazuje. Primili smo samo dva pogotka u 20 minuta utakmice. Imali smo dobar protok lopte. Vodili smo cijelo vrijeme i kontrolirali rezultat. Nismo posustajali sve do zadnjeg trenutka. Čestitam svojim momcima.”

Igrač utakmice Šafranko pohvalio je hrvatsku obranu.

“Sjajno smo krenuli. Kada se pokrenuo naš kotač i kada smo stvorili veliku razliku, Francuska se nije mogla vratiti, a na nama je bilo da održavamo prednost. Obrana je bila ključ obrane kao svaki put do sada. U polufinalu nas čeka Island, spremit ćemo se za njihov skandinavski stil.”