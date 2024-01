Kostelićev potez izazvao je nemoguće reakcije, nekima nije bilo jasno što se to dogodilo

Autor: Ivan Lukač

Kada bi Hrvate upitali u kojem sportu Hrvatska ima najviše medalja s Olimpijskih igara vrlo vjerojatno bi se dobro zamislili, a onda odgovorili veslanje ili možda čak i vaterpolo. Točan odgovor je skijanje i tada bi se mnogi primili za glavu jer da Ivica i Janica su pod redateljskom palicom oca Ante uzeli njih 10.

Ovaj tekst posvećen je prije svega Ivici i njegovoj čudesnoj sezoni 10./11., sezoni zbog koje danas na skijama gledamo Zinku, Leonu i Filipa i veselimo se njihovima uspjesima kao nekad Ivičinim. Ipak, uz njegove uspjehe svi su bili nekako vezani jer ono što je Ivica prošao do svog puta prema vrhu rijetko tko je zapravo prošao.

On i Janica imali su isti početak. Na hladnoći pod snijegom zajedno s ocem bez puno novaca rađali su se najveći šampioni koje je Hrvatska ikad imala i koje će ikad imati. Dok je Janica mlađa i vrlo mlada krenula prema vrhu Ivica je imao drugačiji put. Janica je već bila najbolja na svijetu, obožavana u svjetskom kupu, ali i u Hrvatskoj. Bila je to ona sjajnija medalja obitelji Kostelić, ona druga bila je u strahu za Ivicu i njegovo zdravlje. Dok je Janica dizala globuse Ivici je uspjeh bio dići nogu. Janica je brojala medalje, a on šavove i šarafe u koljenu kojeg je operirao ni sam ne zna koliko puta.

Put prema vrhu

Svoj trenutak sreće konačno je dočekao u studenom 2001. Tada je ispisao povijest skijanja i postao pobjednik s najvećim startnim brojem. Broj 64 u Aspenu postao je simbol uspjeha, rada, truda i odricanja do uspjeha. Pobjeda koja mu je zauvijek zaokrenula karijeru. Slijedeće dvije godine skijao je sjajno, uzeo mali slalomski globus i postao jedan od najboljih na svijetu u toj disciplini.

Onda je ponovno imao seriju ozljeda. Samo kratko su Janica i Ivica zajedno bili na vrhu. Njega su opet stigle nove ozljede i nove operacije. Ponovno je sve izgledalo uzaludno. Možda nama običnim smrtnicima, ali rođenim šampionima bio je to samo novi razlog za uspjeti. I dogodio se u Torinu. Tada je Ivica došao do svoje prve medalje na olimpijskim igrama. San je postao javnost. Ivičine suze i zagrljaj s Janicom jer na istim Igrama Janica je uzela zlato i srebro napokon su zajedno na vrhu. Ali, život je okrutan.

Janica se zbog bolesti povukla na vrhuncu, a Ivica je bio daleko od njega pa je nova serija ozljeda ga ponovno udaljila od idealne forme. U 2010. je uzeo nova dva srebra s OI. U slalomu je bio bolji Razzoli koji je imao vožnju života, a u kombinaciji sjajni Muller. U periodu od 2006. do 2.1. 2011. Ivica je ostvario četiri pobjede, a onda je došao siječanj 2011. 999 bodova je Ivica skupio u tom mjesecu što je rekord koji nitko nikad nije prije ni poslije ponovio.









Velika karijera

Sve je počelo pobjedom u Münchenu na paralelnom slalom, a zaključilo se kombinacijom u Chamonixu gdje je drugi bio njegov veliki prijatelj Natko Zrnčić- Dim i bila je to velika hrvatska fešta. U pet godina je pobijedio četiri puta, a u tom siječnju je skupio sedam pobjeda i utabao si put prema svom konačnom cilju, velikom kristalnom globusu.

Posebno impresivna je bila druga vožnja u Wengenu. Bio je to zapravo vrhunac slalomske vožnje koju netko može ponuditi. Miran i precizan bio je uvijek, ali tada na svom vrhuncu i nevjerojatno brz nitko mu nije bio ravan pa ni njegov najveći rival sjajni Francuz Grange. Te godine Ivica je uzeo globus. Napravio je zvijezdu, popeo se na vrh i podigao ga visoko u zrak. Bilo je to konačno ostvarenje cilja, sve one ozljede, šarafi, šavovi konačno su bili poraženi. Kao i čitav skijaški svijet koji ima 1000 ljudi iza sebe s 1000 km staze i žičara. Ivica, koji je počeo sa Sljemena pobijedio ih je sve.









Ozljeda utjecala

Život je nažalost još jednom bio okrutan. Bio je Ivica na dobrom putu da obrani naslov pobjednika, ali dogodila se ozljeda u Sočiju u kombinaciji gdje je pobijedio. Ona ga je udaljila od idealne forme, a otvorila put čudesnom Marcelu Hircheru koji je nakon toga nanizao čak 8 velikih globusa u nizu i postao najbolji svih vremena.

Poslije te ozljede Ivica je slavio još dva puta, ali bilo je jasno da to više nije onaj Ivica. Tehnika i preciznost je bila tu, ali koljeno je previše boljelo da dobije onu pravu brzinu. I takav je uspio doći do medalje. U Sočiju, na stazi gdje se ozlijedio ugrabio je srebrenu medalju, a pobijedio ga je čovjek koji nije prije ni poslije više ikad to napravio Sandro Villeta. Ali srebro za takvog Ivicu bilo je zlatnog sjaja.

Skijao je još tri godine. Daleko od idealnog, daleko od druge vožnje. Skijao je iz svoga gušta onako školski kao profesor kako su ga često zvali. Sljeme mu se naklonilo velikim pljeskom kada su on i njegov nasljednik Filip Zubčić na svom brdu zajedno ušli u drugu vožnju. A Ivica je otišao skromno. Sa skijama i gitarom na leđima uz tihe ritmove bez nečeg pompoznog i spektakularnog kako šampion poput njega to zaslužuje. Odskijao je u St. Mortizu zadnji put sebi za gušt naklonio se i tako je otišao najveći sportaš kojeg je Hrvatska ikad imala.

Baš ta njegova sezona 10./11. bila je dokaz da se nikad ne odustaje i u njoj je postavio primjer svima što znači riječ prvak. On je do te titule prošao nezamislivo puno zajedno sa svojom obitelji. Dok su drugi bili na toplome Ante je na hladnoći kovao prvake. Prvake kojima će se diviti cijeli svijet.

“Oni koji se odreknu svojih snova predodređeni su da umru” napisao je u svom dnevniku frontmen Doorsa i “kralj guštera” Jim Morrison. Ivica ih se nikad nije odrekao on ih je uspio ostvariti. Ante “Gips” Kostelić je pak u svom dnevniku napisao: “Povijest pamti velike vojskovođe i prvake.” Baš zato obitelj Kostelić i njihovi uspjesi će vječno inspirirati nove generacije.