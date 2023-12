Kostelić je imao genijalnu ideju, ali brutalni milijuni jednostavno su nestali u jastozima i kavijaru

Autor: Andrija Kačić Karlin

Sportski dani iza Nove godine biti će nam nekako mirniji. Neće se nakon 19 godina održati utrke Svjetskog skijaškog kupa, Snježna kraljica zvala se priredba koja je još izgledala spektakularno i atraktivno dok su se natjecali brat i sestra, Janica i Ivica Kostelić. Kasnije se sve rasplinulo odlaskom Kostelića sa skijaške scene, no Grad Zagreb pod vodstvom gradonačelnika Milana Bandića svesrdno se trudio unaprijediti utrku i organizaciju, bez obzira koliko je sve skupa koštalo…

Utrka se, gledajući to sada s distance, zgasnula nekako sama od sebe. Vjerojatno je već nedostajalo novaca i podrške, a kao prava napast su se pojavile vremenske (ne)prilike koje su onemogućavale natjecanje. Bez obzira na svu opremu koju je Grad Zagreb nabavio, spomenimo samo topove za snijeg…

Sljeme, vrh Medvednice, vrh je najniže nadmorske visine na kojem su se ikada održavale utrke Svjetskog kupa. Koje se po pravilu, organiziraju u malim turističkim mjestima na velikim nadmorskim visinama. Zagreb se, pak, reklamirao kao jedini glavni grad u Europi koji je imao utrku Svjetskog kupa.

Pad gledanosti, pad količine snijega

Utrka je imala svoje gorljive pobornike i još žešće protivnike. I dok su još harali Kostelići sve se dalo pokriti očitim sportskim uspjesima. Možda prije valja reći, nama je ova utrka još u memoriji kao počast Ivici i Janici pred tisućama, čak i desecima tisuća gledatelja, no kako njih više nema tako je sve polako i pomalo dolazilo na svoje.

Gledatelja je bilo sve manje, a oni koji su bili protiv utrke dobili su oružje za borbu. No, Bandić se nije dao, on je u ”Snježnoj kraljici„ vidio svoj pečat kojeg je dao Gradu, što je bilo više otpora prema utrci on je bio otporniji.

Pa se otišlo u posve drugu krajnost. Utrka je postala sinonim elitizma jednog dijela hrvatskog društva. Forsirajući sami sebe kao najbolje organizatore i domaćine zapravo smo si radili kontra uslugu, ismijavali sami sebe, te je tijekom utrke znalo više biti ljudi u VIP šatorima, uz bogate objede i vine, nego uzduž staze. U bolesnoj potrebi da budemo najbolji gdje ne treba biti najbolji mi smo, eto, najbolji po ponudi u VIP prostorima. Nedostajalo je tu baš skromnosti i poniznosti.

Od najbogatije utrke, do ‘rupe’ u kalendaru

Dičili smo se i, što je apsurdno, najbogatijim fondom nagrada u cijelom Svjetskom kupu. Da, bilo tu uistinu apsurdnih pojava. Neki su tvrdili da je cijela priredba održavana i opstajala kao poligon za izvlačenje novca. Da je Zagreb tih godina, a i danas, imao većih problema od utrke Svjetskog kupa, to je barem tako jasno.









Na koncu, mora li se zamjerati onima koji su bili apriori protiv utrka Svjetskog skijaškog kupa na Sljemenu i danas, kao što su bili i prije? Neslaganje s pretencioznim natjecanjem shvatljivo je iz, govoreći iz današnje perspektive, iz dva razloga – sportskog i financijskog.

Pojednostavljujući, dok su sestra i brat, Janica i Ivica Kostelić harali svjetskim skijanjem ovo natjecanje, koje je opet bilo preskupo, barem je imalo pokriće zbog činjenice da je domaća publika imala prigodu vidjeti te velike sportaše. Koji su nas svi činili sretnim i ponosnim.

Kavijar i jastozi

Trošak organizacija tadašnjih utrka bio je nekih tridesetak milijuna kuna, prelazilo se preko te svote ležerno, u VIP šatorima servirao se kavijar, pjenušac i jastozi, sponzori i političari su se „špinčili„ u jaknama skijaške reprezentacije, posebno krojenih zbog njih samih, a utrka je prije nalikovala na neki bal u Monte Carlu nego na zimski događaj koji se inače prakticira po selima Tirola, Alpi i zabačene Skandinavije.









Malograđanština je curila u potocima i bili smo u stanju preko svega preći samo zbog Janice i Ivice. Tako smo im vraćali dug za sreću i uspjehe kojima su nas obasipali. I ne treba nam biti žao. No, sve ima svoju mjeru.

Odavno su Janica i Ivica u sportskoj mirovini. Istina, „Snježna kraljica„ se i dalje održavala, s hvastanjem da je proračun manji, sa smiješnim opravdanjima “kako više neće biti za publiku besplatnog graha i sendviča”, kako se smanjio nagradni fond…

Zbirno rečeno, za sve ove godine manifestacija – „Snježna kraljica„ – je zagrebačko pučanstvo stajalo više od šest stotina milijuna kuna. Kao opravdanje slušali smo floskule da se utrka gledala u 22 zemlje, da su milijuni ljudi prikovani uz televizore dok se skijaši bacaju niz sljemenske padine. Ta, tko će te hvaliti ako se nećeš sam?

U ovom slučaju vrijeme je učinilo svoje. Ne, vrijeme kao razdoblje, nego vrijeme kao meteorološki sinonim. Zadnjih godina nekoliko jedva održanih utrka, pa i otkazanih, natjeralo je FIS da Zagreb jednostavno – precrta u rasporedu.