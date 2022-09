KORISTIO ANALNE VIBRIRAJUĆE KUGLICE DA ŠOKIRA CARLSENA!?: Nevjerojatne optužbe za varanje protiv svjetskog prvaka

Hans Niemann u dobi od samo 19 godina postao je šahovski velemajstor te već sada ima okršaje s najboljima na svijetu. Baš je nedavno imao meč s najboljim među najboljima, Magnusom Carlsenom.

Carlsen, aktualni svjetski prvak, optužio je mladog šahistu za varanje. Zanimljivo, varanje u šahu je čak i često, ali Niemann je otišao korak dalje.

Među fanovima šaha pojavila se teorija da je Niemann varao na bizaran način. Tvrde da je imao vibrirajuće analne kuglice kojima ga je nepoznati pomoćnik stimulirao bežičnim upravljanjem u točnom onim trenucima koji su bili presudni da zbuni legendarnog Norvežanina.





Sve je demantirao

Podsjetimo meč se igrao prošli tjedan, a Carlsen je u jednom trenutku samo ustao sa stola i optužio mladića za varanje. Istraga je još u tijeku, a međuvremenu Niemann je komentirao teoriju:

‘Nikad nisam varao u igri na ploči. Ako želite da se skinem potpuno gol, učinit ću to. Nije me briga, znam da sam čist. Mogu igrati u kutiji u kojoj nema elektriciteta ako treba. Nije me briga. Ja sam tu samo da pobjeđujem na pošten način.’ zaključio je uz priznanje da je varao u online šahu, ali na pliči nikad,