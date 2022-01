‘KONAČNO SE NEŠTO POKRENULO NA TEMU STADIONA’ Dobre vijesti kad je Maksimir u pitanju, evo o čemu se radi

Autor: G.I.Š.

U emisiji Studio 4 na HRT-u gostovao je novoizabrani glavni tajnik Zagrebačkog sportskog saveza Tomislav Stojak, koji je dao neke odgovore oko gorućih pitanja zagrebačkog sporta.

Stojak je nekadašnji zastupnik u Zagrebačkoj gradskoj skupštini, a na ovu poziciju došao je putem javnog natječaja i na mandat od četiri godine.

“Meni je izuzetna odgovornost što sam imenovan na ovu poziciju, na ovu se poziciju može doći samo putem javnog natječaja, imenovan sam na ovu poziciju na mandat od četiri godine”, naglasio je Stojak na početku emisije.

Radna skupina

Novi glavni tajnik o temi novog stadiona na Maksimiru je rekao:

“Ne mogu reći je li sjeo za stol s predstavnicima GNK Dinamo. Dobivam informacije da se razgovara, grad Zagreb je po pitanju stadiona oformio radnu skupinu koja ima zadatak osmisliti projekt stadiona. Mi nismo uključeni u razgovore, ali smo tu ako ima trebaju stručne podloge, za bilo kakve smjernice za izgradnju stadiona. Ima jako puno stručnjaka i eksperata koji mogu pomoći u razvoju sporta u Zagrebu”, rekao je Stojak pa nastavio:

“O modelu izgradnje stadiona u Maksimiru sigurno će se morati razgovarati, tu će se nešto morati pitati i financijske stručnjake i sve ostale, Grad će morati koji model želi. Kao Dinamovac, kao netko tko je rođenjem određen da je Dinamovac, koji je cijeli život na stadionu, emotivno ću reći stadion odmah i sad. No, ako gledamo razumno, moramo vidjeti koji će biti model gradnje stadiona, koji je najpovoljniji za građane, koji iziskuje najmanje sredstava. Da li je to javno-privatno partnerstvo, da li je to neki drugi model, da li su to investitori, to struka mora reći. Stadion i manja multifunkcionalna dvorana, za druge sportove, javni i komercijalni sadržaju, sve ono što razvijene zemlje zapadne Europe već odavno rade, moramo i mi primijeniti na primjeru stadiona u Maksimiru i nadam se da će u tom smjeru ići razgovori između grada i kluba”, izjasnio je svoj stav oko stadiona Stojak.

Vrhunska natjecanja









Ovogodišnja “Snježna kraljica” doživjela je fijasko zbog neočekivanih vremenskih prilika, pa se u javnosti postavilo pitanje ima li smisla trošiti toliki novac za takav spektakl.

“Zagreb je metropola, mora imati vrhunska natjecanja, ali i posvećivati puno više pažnje i školskom sportu i sportu studenata, sportu osoba s invaliditetom. Ne smijemo se odricati vrhunskih klubova, a pogotovo vrhunskih međunarodnih natjecanja. Naravno, uz jednu ogradu. Moramo realno planirati financije, moramo vidjeti od kuda će se takva natjecanja financirati, što je moguće s manje novca iz proračuna, sa što više sredstava od sponzora”, mišljenja je novi glavni tajnik ZSS Tomislav Stojak.