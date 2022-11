KLADIONIČAR OSVOJIO BASNOSLOVNI DOBITAK: Najveći dobitak u povijesti dostojno je proslavio

Cijeli svijet je pratio okladu američkog biznismena Jima McIngvalea, koji je uložio nešto više od 70 milijuna kuna u finale doigravanja američke profesionalne bejzbolske lige MLB na Huston Astrose.

Njegov tim je osvojio MLB ligu, a Jimu je oklada donijela najveći dobitak u povijesti od oko 560 milijuna kuna, koju je poduzetnik dostojno i proslavio s voljenim timom.

Prije početka utakmice McIngvale je prošetao stadionom uz ovacije navijača, a svoj dobitak je podijelio i sa zajednicom kojoj je na kraju utakmice poručio:

“Volim vas sve. Volim ovaj grad i sve bih učinio za njega. Ponosan sam što sam dio ove zajednice”, izjavio je presretni Jim.

Veliki kladioničar

McIngvale nije smo odnosio velike dobitke, izgubio je oko 70 milijuna kuna na Super Bowlu kada su Bengalsi izgubili od Ramsa, a na Astrosima je već zaradio oko 50 milijuna kuna 2017. godine kada su bili prvaci.

Bogatstvo Jima McIngvale, koji se bavi prodajom namještaja, procjenjuje se na više od dvije milijarde kuna, a Jim je nakon što su Astrosi postali prvaci svakome tko je prije završnice sezone kupio madrac vrijedan tri tisuće dolara vratio novac, a onima koji su kod njega potrošili najmanje pet tisuća dolara na namještaj, dobili su novac nazad uz još pet tisuća dolara.

Mattress Mack after winning $75 MILLION 💰💰 on the @astros 🤯

📹 @br_betting









pic.twitter.com/Z65DnN7jwp

— 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 (@sportingnews) November 6, 2022