KAUBOJI SE NAMUČILI S AUTSAJDERIMA! Slavonci priredili sjajnu atmosferu, Duvnjak i društvo jedva slavili

Hrvatska rukometna reprezentacija otvorila je kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2020. godine na odličan način. U utakmici prvog kola skupine 2 nadigrali su, doduše uz dosta muke, reprezentaciju Švicarske rezultatom 31:28 (15:16) i sada su na vodećem mjestu u skupini

Na početku se igralo gol za gol, no sredinom prvog poluvremena Hrvatska se uspjela odvojiti na tri pogotka viška (10-7). No, na krilima odličnog Andre Schmida, koji je sedam pogodaka zabio u prvom poluvremenu, Švicarska je došla do preokreta i na odmor je otišla sa golom prednosti (16-15).

U nastavku Hrvatska je u obrani bila agresivnija i brzo je povratila vodstvo. “Kauboji” su držali prednost od gol ili dva razlike, a kada je devet minuta prije kraja Karačić pogodio za vodstvo 28-24 bilo je jasno da će Hrvatska na startu kvalifikacija upisati pobjedu.

Kod Hrvatske Luka Cindrić i Luka Stepančić zabili su po šest pogodaka, a Zlatko Horvat pet. U redovima Švicarske najefikasniji je bio Andre Schmid sa osam pogodaka, a Luka Maros i Alen Milošević zabili su po pet golova.

U drugom kolu Hrvatska će igrati protiv Belgije u Leuvenu 28. listopada. Na EP će se plasirati po dvije najbolje momčadi iz svake od osam skupina i četiri najbolje trećeplasirane reprezentacije.

Skupina 2, 1. kolo:

Srbija – Belgija 27-27

Hrvatska – Švicarska 31-28