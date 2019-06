KAUBOJI PROTUTNJALI KROZ ŠVICARSKU! Okrnjena Hrvatska nastavlja pobjeđivati u već odlučenim kvalifikacijama

Autor: Dnevno.hr

U petom kolu kvalifikacija za EURO 2020. godine hrvatska muška rukometna reprezentacija ostvarila je pobjedu protiv Švicarske u Zugu 33:28 i osigurala prvo mjesto u skupini, što će joj u ždrijebu donijeti nešto lakše suparnike.

Premda je izbornik Lino Červar bio bez nekoliko izuzetno važnih i jakih igrača, od Luke Cindrića, Igora Karačića, Marina Šege, pa Domagoja Pavlovića i Marina Marića, Hrvatska je vrlo odlučno počela susret u Zugu. Na vratima je bio Filip Ivić. Krilne pozicije pripale su Manuelu Štrleku i Josipu Božiću –Pavletiću. Na ctri se nalazio Željko Musa, a s vanjskih pozcija prijetili su Marko Mamić, Domagoj Duvnjak i Luka Stepančić.

Ta je postava omogućila Hrvatskoj da nema zamjena i prati očekivano jaki ritam domaćina, odnosno vuče im loptu u leđa.Povela je naša reprezentacija i držala minimalnu prednost do 13-te minute. Imali su dvaput priliku otići na plus dva, ali ih nisu iskoristili i Švicarci su stigli do prvog vodstva kod 6:5. Lino Červar je uskoro pozvao minutu predaha da upozori momčad s kojih pozcija nam prijeti najveća opasnost, odnosno da bi neko trebao ozbiljniju pozornost posvetiti Lennyu Rubinu koji se suviše lako zabijao s vanjske pozicije. Vratila je Hrvatska vodstvo u 18-oj , i prvi put pobjegla na plus dva minutu poslije 8:10.

Od obrane 6-0, hrvatski izbornik u završnici prvoga dijela prešao je na 5-1, s Davidom Mandićem naprijed. Švicarska je odgovorila napadom sedam na šest koji nam je zadavao dosta poteškoća u Osijeku u prvom susretu.U tom nadmudrivanju naša je reprezentacija bila uspješnija, i nizom do tri pogotka za redom, u 23-oj pobjegla na četiri razlike 10:14. Serijom pogodaka za pogodak uspjeli smo to održati do predaha, premda smo imali jedno isključenje Željka Muse, i u posljednjoj sekundi Josipa Božića- Pavletića. Na poluvremu je tako bilo 13:17.

S igračem manje naša reprezentacija ulazi u nastavak, ali to se ne osjeća na igri. Dapače počinjemo ga dizanjem razlike na plus pet. Švicarci brzo mijenjaju obranu i šalju tzv. „flastera“ na Domagoja Duvnjaka, tako da naš napad moraju organizirati i realizirati Mamić i Stepančić. Na vrata hrvatske reprezentacije uskoro dolazi Matej Ašanin i uspjeva obraniti nekoliko projektila Švicaraca s devet metara. Sredinom drugoga dijela Lino Červar stavlja domaćina na novo iskušenje jer započinje igru sedam na šest. I s manjim poteškoćama čuva tih velikih pet razlike. Na isti način odgovara i Švicarska. Ali ne uspijeva pronaći prava rješenja za našu sjajnu obranu. Na ulasku u posljednjih deset minuta Hrvatska prvi put ide na šest pogodaka razlike 24:30. Malo opuštanje koje se osjetilo u jednom trenutku zaustavio je naš izbornik minutom predaha i Hrvatska je rutinski privela susret kraju. Završilo je 28:33. Hrvatska je imala čak 72 posto realizacije napada. Sa devet metara zabila je 12 pogodaka što se nije dogodilo jako dugo. Naši glavni bombarderi bili su Luka Stepančić i Marko Mamić koji su zajedno postigli 14 pogodaka.

S 15 pogodaka Andy Schmid bio je daleko najbolji u redovima domaćina. Fantastičan u drugom poluvremenu na vratima Hrvatske bio je Matej Ašanin s devet obrana.

Hrvatska će kvalifikacije zaključiti susretom protiv Belgije u Poreču 16. lipnja.