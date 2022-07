KATASTROFALAN DAN ZA FERRARI: Verstappen odmaglio Leclercu u ukupnom poretku

Danas je vožena Velika nagrada Francuske, koja je donjela pobjedu Maxu Verstappenu, a iza njega smjestila su se dva mercedesa Lewis Hamilton i George Russell.

Utrka je zapravo bila riješena u 18. krugu kada je Charles Leclerc izgubio kontrolu nad svojim Ferrarijem i završio je u zaštitnoj ogradi pored staze.

The Ferrari driver hits the wall at Turn 11! #FrenchGP #F1 pic.twitter.com/5SL5xQcmUc

CHARLES LECLERC IS OUT OF THE RACE!!!

Nakon toga utrka se u potpunosti otvorila za Red Bull Maxa Verstappena, koji je iskoristio poklon glavnog suparnika za naslov i povečao prednost na 63 boda.

Odličan Mercedes

Mercedes nastavlja svoj oporavak nakon lošeg starta sezone, naročito za Lewisa Hamiltona, a u Francuskoj oba vozača stala su na postolje.

Vozač dana bio je Carlos Sainz koji je s 19 mjesta napravio proboj do petog mjesta, dok je četvrti završio Perez u Red Bullu.

Carlos Sainz is your @salesforce Driver Of The Day 💫









From P19 to P5, the super Spaniard put in an incredibly strong drive to collect important points for both championships! 💪#FrenchGP #F1 @ScuderiaFerrari @Carlossainz55 pic.twitter.com/3bWmR6bspY

— Formula 1 (@F1) July 24, 2022